    Bank या Fintech App, कौन जल्दी देता है लोन, कौन ज्यादा सुरक्षित? समझें काम की बात, नहीं तो हो सकता है नुकसान

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:12 PM (IST)

    मेडिकल इमरजेंसी हो नौकरी छूट जाए या फिर घर में कोई बड़ा खर्चा आ जाए। ऐसे समय में पर्सनल लोन लेना सबसे सही लगता है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि पर्सनल लोन बैंक से लें या फिनटेक ऐप से? आजकल फिनटेक NBFC ऐप्स से लोन जल्दी मिल जाता है। वहीं बैंक से लोन लेना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अब सवाल है कि कौन ज्यादा सही है?

    Bank या Fintech App, कौन जल्दी देता है लोन और कौन ज्यादा सुरक्षित?

    नई दिल्ली| मेडिकल इमरजेंसी हो, नौकरी छूट जाए या फिर घर में कोई बड़ा खर्चा आ जाए। ऐसे समय में पर्सनल लोन लेना सबसे सही लगता है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि पर्सनल लोन बैंक से लें या फिनटेक ऐप से (Bank vs Fintech Compression)? आजकल फिनटेक NBFC ऐप्स से लोन जल्दी मिल जाता है। वहीं बैंक से लोन लेना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है।

    लेकिन क्या जल्दी मिलने वाला लोन हमेशा सही होता है? यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि, कई ऐप्स लोन तो जल्दी दे देते हैं। लेकिन उनपर भयानक ब्याज लगता है। और गलती से एक किस्त मिस होने पर फोन और मैसेज कर-करके जीना मुश्किल कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही साबित हो सकता है। 

    फिनटेक प्लेटफॉर्म होते क्या हैं?

    फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये प्लेटफॉर्म ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए बैंकिंग सेवाएं आसान बनाते हैं। बिना बैंक शाखा गए आप मोबाइल पर अकाउंट, ट्रांजैक्शन और अब तो लोन भी ले सकते हैं। हाल के सालों में कई फिनटेक कंपनियों ने पर्सनल लोन देना शुरू कर दिया है। यहां से कम राशि का लोन जल्दी और ऑनलाइन मिल जाता है।


    दोनों में कहां पहले मिलता है लोन?

    अगर आपको पैसों की जरूरत तुरंत है तो बैंक का इंतजार करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में फिनटेक ऐप मददगार हैं। प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है। बस eKYC और कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं और पैसा सीधे अकाउंट में आ जाता है।

    फिनटेक ऐप्स का फायदा क्या है?

    फिनटेक ऐप्स का सबसे बड़ा फायदा है- कम डॉक्यूमेंटेशन। यहां ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का झंझट नहीं होता। वहीं बैंक से लोन लेने में इनकम सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, आईडी प्रूफ समेत कई पेपर देने पड़ते हैं और अप्रूवल में समय लगता है।

    कितनी अमाउंट और कितने की EMI?

    फिनटेक ऐप आमतौर पर छोटे लोन देते हैं। 25,000 से 50,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है। EMI शॉर्ट टर्म के लिए होती है और लचीला विकल्प मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां इंटरेस्ट रेट बैंकों से ज्यादा होता है। दूसरी ओर बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होने पर बड़े अमाउंट का लोन मिल जाता है, वो भी कम ब्याज पर। 

    दोनों की कस्टमर सर्विस में क्या फर्क?

    बैंकों के पास ब्रांच, कस्टमर केयर और शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था होती है। फिनटेक ऐप्स चैट सपोर्ट और डिजिटल मदद तो देते हैं, लेकिन विवाद या धोखाधड़ी की स्थिति में भरोसा कम रहता है।

    Bank vs Fintech App में से किसे चुनें?

    अगर आपकी नौकरी पक्की है, आय स्थिर है और क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। क्योंकि यह सस्ता और सुरक्षित रहेगा। और अगर आपको तुरंत, आसान और कम राशि का लोन चाहिए तो फिनटेक ऐप सही विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि फैसला ज़रूरत और स्थिति के हिसाब से करें, वरना जल्दी लिया गया लोन भारी भी पड़ सकता है।

    "पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"