8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के खत्म होने के बाद क्या DA बढ़ना बंद हो जाएगा? सरकार ने कर दिया क्लियर

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के लिए सरकार ने नियम जारी कर दिए हैं, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। आयोग 18 महीने में वेतन, बोनस और ग्रेच्युटी पर सिफारिशें देगा। वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अफवाहों को खारिज किया है, और साफ किया है कि DA में बढ़ोतरी जारी रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, DA में साल में दो बार बदलाव होगा, जो CPI पर निर्भर करेगा।
नई दिल्ली। 8th Pay Commission: भारत सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं। यह जस्टिस रंजना देसाई की लीडरशिप वाली तीन मेंबर वाली कमेटी है। उम्मीद है कि कमीशन 18 महीने के अंदर सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव में बदलाव के लिए रिकमेंडेशन जमा करेगा। ToR में पे कमीशन के स्कोप, मकसद और खास कामों के बारे में बताया गया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन, पे पैरिटी और सर्विस कंडीशन का रिव्यू करना। इसमें पब्लिक फाइनेंस पर असर की स्टडी करना और पे रिवीजन में फेयरनेस और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पक्का करना भी शामिल है। ToR किसी भी पे कमीशन के फाउंडेशन डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करता है।
8th Pay Commission: क्या बंद हो जाए DA, HRA?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डियरनेस अलाउंस (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और दूसरे अलाउंस को लेकर चिंता है। अभी DA बेसिक सैलरी का 58 परसेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ी राहत देते हुए इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और जोर देकर कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद भी DA और दूसरे अलाउंस मिलते रहेंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 7th Pay Commission के नियमों के हिसाब से रेगुलर बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान DA में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन के बनने के बाद DA और दूसरी सैलरी बढ़ोतरी पर आम शक है। 8वां पे कमीशन 2027 के बीच तक सिफारिशें करेगा और 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा।
साल में दो बार बढ़ता है DA?
नेक्सडिगम के पेरोल सर्विसेज के डायरेक्टर, रामचंद्रन कृष्णमूर्ति ने ET वेल्थ को बताया कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं होने की वजह से DA बढ़ोतरी और दूसरे अलाउंस 7वें पे कमीशन के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे।
कृष्णमूर्ति बताते हैं कि DA साल में दो बार बदला जाता है, जिसका मतलब है कि 18 महीने के समय में 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने के पॉइंट पर तीन बार बदलाव होंगे। अभी के DA 58% से शुरू करते हुए, और उदाहरण के लिए हर बार लगभग 3% की बढ़ोतरी मानते हुए, DA छह महीने बाद 61% हो जाएगा, फिर बारह महीने बाद 64% हो जाएगा, और आखिर में अठारह महीने के आखिर में लगभग 67% हो जाएगा। यह सिर्फ़ एक उदाहरण है, क्योंकि असली बढ़ोतरी CPI पर निर्भर करती है।
