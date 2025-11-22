8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के खत्म होने के बाद क्या DA बढ़ना बंद हो जाएगा? सरकार ने कर दिया क्लियर

नई दिल्ली। 8th Pay Commission: भारत सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं। यह जस्टिस रंजना देसाई की लीडरशिप वाली तीन मेंबर वाली कमेटी है। उम्मीद है कि कमीशन 18 महीने के अंदर सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव में बदलाव के लिए रिकमेंडेशन जमा करेगा। ToR में पे कमीशन के स्कोप, मकसद और खास कामों के बारे में बताया गया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन, पे पैरिटी और सर्विस कंडीशन का रिव्यू करना। इसमें पब्लिक फाइनेंस पर असर की स्टडी करना और पे रिवीजन में फेयरनेस और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पक्का करना भी शामिल है। ToR किसी भी पे कमीशन के फाउंडेशन डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

8th Pay Commission: क्या बंद हो जाए DA, HRA? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डियरनेस अलाउंस (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और दूसरे अलाउंस को लेकर चिंता है। अभी DA बेसिक सैलरी का 58 परसेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ी राहत देते हुए इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और जोर देकर कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद भी DA और दूसरे अलाउंस मिलते रहेंगे।

सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 7th Pay Commission के नियमों के हिसाब से रेगुलर बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान DA में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।



कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन के बनने के बाद DA और दूसरी सैलरी बढ़ोतरी पर आम शक है। 8वां पे कमीशन 2027 के बीच तक सिफारिशें करेगा और 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा।