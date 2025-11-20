8th Pay Commission: तो क्या 31 दिसंबर के बाद बढ़ना रुक जाएगा DA-HRA? एक्सपर्ट्स ने दूर कर दिया पूरा कंफ्यूजन

8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन आयोग हमेशा बड़ी खबर लेकर आता है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है और इसी के आधार पर सैलरी, पेंशन और अलाउंस तय होते हैं। फिलहाल 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है, जिसका कार्यकाल इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है।

इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की हालिया घोषणा चर्चा में है। जनवरी में समिति गठन को मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन औपचारिकताएं पूरी होने में कई महीने लगे और पिछले महीने यानी 28 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सौंपेगा।

DA-HRA पर एक्सपर्ट्स ने साफ की स्थिति सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होते ही DA, HRA और DR जैसी बढ़ोतरी रुक जाएगी? तो इस पर कई विशेषज्ञों ने स्थिति साफ की है। उनके मुताबिक, नया वेतन आयोग लागू होने तक 7वें वेतन आयोग की नीतियां ही लागू रहेंगी और DA-HRA की बढ़ोतरी जारी रहेगी।

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission पर नया विवाद: सरकार बदल रही 10 साल की सैलरी-पेंशन साइकिल? कर्मचारी-पेंशनरों को क्या है टेंशन हर छह महीने में संशोधित होता है डीए इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA (महंगाई भत्ता) 58% है। नेक्सडिग्म (Nexdigm) के डायरेक्टर (पेरोल) रामचंद्रन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि नया वेतन आयोग लागू होने तक पुरानी व्यवस्था ही चलेगी। DA हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से संशोधित होता है, इसलिए अगले 18 महीनों में DA में तीन बार संशोधन संभव है। अनुमान है कि हर बार DA में औसतन 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 67% तक पहुंच सकता है।

डीए की वजह से बढ़ जाएगा बेसिक पे ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयीज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल (Manjeet Singh Patel) ने कहा कि आने वाले 18 महीनों में दो वार्षिक इन्क्रीमेंट (7% के करीब) और बढ़ते DA की वजह से कर्मचारियों का बेसिक पे और बढ़ेगा। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर करीब 2.13 रहने का अनुमान है। इसका मतलब न्यूनतम वेतन वर्तमान से 2.13 गुना तक बढ़ सकता है।