    8th Pay Commission: तो क्या 31 दिसंबर के बाद बढ़ना रुक जाएगा DA-HRA? एक्सपर्ट्स ने दूर कर दिया पूरा कंफ्यूजन

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:23 PM (IST)

    8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा से चर्चा है। विशेषज्ञों के अनुसार, नया वेतन आयोग लागू होने तक 7वें वेतन आयोग की नीतियां जारी रहेंगी, जिससे डीए और एचआरए में वृद्धि होती रहेगी। वर्तमान में डीए 58% है और अगले 18 महीनों में तीन बार संशोधित होने की संभावना है, जिससे यह 67% तक पहुंच सकता है।

    8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन आयोग हमेशा बड़ी खबर लेकर आता है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है और इसी के आधार पर सैलरी, पेंशन और अलाउंस तय होते हैं। फिलहाल 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है, जिसका कार्यकाल इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है।

    इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की हालिया घोषणा चर्चा में है। जनवरी में समिति गठन को मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन औपचारिकताएं पूरी होने में कई महीने लगे और पिछले महीने यानी 28 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सौंपेगा।

    DA-HRA पर एक्सपर्ट्स ने साफ की स्थिति

    सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होते ही DA, HRA और DR जैसी बढ़ोतरी रुक जाएगी? तो इस पर कई विशेषज्ञों ने स्थिति साफ की है। उनके मुताबिक, नया वेतन आयोग लागू होने तक 7वें वेतन आयोग की नीतियां ही लागू रहेंगी और DA-HRA की बढ़ोतरी जारी रहेगी।

    हर छह महीने में संशोधित होता है डीए

    इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA (महंगाई भत्ता) 58% है। नेक्सडिग्म (Nexdigm) के डायरेक्टर (पेरोल) रामचंद्रन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि नया वेतन आयोग लागू होने तक पुरानी व्यवस्था ही चलेगी। DA हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से संशोधित होता है, इसलिए अगले 18 महीनों में DA में तीन बार संशोधन संभव है। अनुमान है कि हर बार DA में औसतन 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 67% तक पहुंच सकता है।

    डीए की वजह से बढ़ जाएगा बेसिक पे

    ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयीज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल (Manjeet Singh Patel) ने कहा कि आने वाले 18 महीनों में दो वार्षिक इन्क्रीमेंट (7% के करीब) और बढ़ते DA की वजह से कर्मचारियों का बेसिक पे और बढ़ेगा। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर करीब 2.13 रहने का अनुमान है। इसका मतलब न्यूनतम वेतन वर्तमान से 2.13 गुना तक बढ़ सकता है।

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो DA को बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा और यह फिर से शून्य से शुरू होगा। इसलिए, दिसंबर के बाद बढ़ोतरी रुकने की बात केवल भ्रम है। पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और DA-HRA बढ़ते रहेंगे।

