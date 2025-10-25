SIP और Mutual Funds में क्या होता है अंतर? यहां दूर कर लें अपनी हर एक कन्फ्यूजन

नई दिल्ली। SIP Vs Mutual Funds: इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टमेंट के बेहतर तरीके ढूंढते रहते हैं। मार्केट में कई ऑप्शन हैं, जैसे हेज फंड से लेकर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP), यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS), और भी बहुत कुछ। लेकिन इनमें सबसे खास हैं म्यूचुअल फंड। आज के समय में जिससे भी पूछो कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या कर रहे हो तो सब कहते हैं मैं तो SIP कर रहा हूं। अब यहां पर अक्सर निवेशक इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या अंतर होता है। आज हम आपकी इसी समस्या को दूर करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

म्यूचुअल फंड और SIP दोनों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर हैं। इस आर्टिकल में, हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड और SIP का क्या मतलब है और म्यूचुअल फंड और SIP के बीच मुख्य अंतर क्या है।

म्यूचुअल फंड क्या है । What is Mutual Funds म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें बैंक और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों जैसे ऑथराइज्ड फंड हाउस, इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करते हैं और उनकी तरफ से सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं, जिसका मकसद सबसे कम रिस्क के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है।

मार्केट में उतार-चढ़ाव का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि पैसा अलग-अलग इन्वेस्टमेंट टाइम के लिए अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जब रिस्क कम होता है, तो पोर्टफोलियो में एक एसेट में हुए नुकसान की भरपाई दूसरे एसेट में हुए प्रॉफिट से हो जाती है।

इन्वेस्टमेंट शेयरों, बॉन्ड और कमोडिटी में किया जाता है और इसे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। इस पोर्टफोलियो को एक फाइनेंस मैनेजर मैनेज करता है, जिसे फंड मैनेजर भी कहते हैं। एसआईपी क्या है । What is SIP एसआईपी, म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश ज्यादातर एकमुश्त होता है। जबकि एसआईपी में, एक छोटी राशि नियमित रूप से फंड में निवेश की जाती है। एसआईपी के जरिए आप हर महीने या तिमाही में कम से कम 500 रुपये निवेश कर सकते हैं। एक फंड मैनेजर को शेयर, बॉन्ड और कमोडिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों की ओर से निवेश करने के लिए नियुक्त किया जाता है। फंड मैनेजर का उद्देश्य जोखिम को न्यूनतम रखते हुए लाभ को अधिकतम करना होता है। एसआईपी में निवेश करने का एक प्रमुख लाभ चक्रवृद्धि ब्याज है, जहाँ मूलधन पर अर्जित ब्याज को पुनर्निवेशित किया जाता है। एक निश्चित अवधि में, निवेशकों को अधिक लाभ मिलता है।

Difference Between SIP and Mutual Fund । SIP और म्यूचुअल फंड के बीच अंतर म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जबकि SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। जब आप SIP तरीका चुनते हैं, तो आप असल में एक म्यूचुअल फंड स्कीम में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यानी हम कह सकते हैं की SIP एक प्रकार है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक साथ लम्पसम फॉर्म में किया जाता है, जबकि SIP में इन्वेस्टमेंट हर महीने में छोटी-छोटी रकम में किया जाता है।

जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात आती है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं: SIP और लमसम 1. Lump Sum Method: जब भी आपके पास एक्स्ट्रा कैश हो, तो आप उसे ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा सकते हैं। आप कितनी भी मैक्सिमम रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम रकम ज़्यादातर 500 रुपये से शुरू होती है।

2. SIPs (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान): एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। इसमें आप हर महीने कुछ रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यानी आप हर महीने एक राशि निवेश करते हैं। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं।

जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उन खास तारीखों पर म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू (NAV) के बराबर यूनिट्स अलॉट की जाएंगी। NAV असल में किसी खास तारीख पर म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की मार्केट वैल्यू बताती है।