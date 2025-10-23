कितने तरह के होते हैं Mutual Fund, आपने गलत फंड में तो नहीं लगा दिया पैसा? ये रही म्यूचुअल फंड की एबीसीडी
Mutual Fund: म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले, फंड के बारे में जानना जरूरी है। SIP म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड में विभाजित होते हैं। इक्विटी फंड शेयरों में, डेट फंड बॉन्ड में और हाइब्रिड फंड दोनों में निवेश करते हैं। सही फंड का चुनाव सोच समझ कर करें।
नई दिल्ली। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। क्योंकि बहुत से ऐसे निवेशक होते है जो बिना कुछ जाने समझे ही किसी भी फंड में निवेश कर देते हैं। लेकिन फंड में निवेश करने से पहले फंड के बारे में जानना जरूरी है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि वह SIP में निवेश करते हैं ये म्यूचुअल फंड क्या है? यहां पर आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। दरअसल, SIP म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है। SIP को म्यूचुअल फंड से अलग समझने की गलती न करें। आज हम आपको इस लेख में म्यूचुअल फंड क्या और ये कितने प्रकार के होते। इन सबकी जानकारी देंगे।
क्या होता है म्यूचुअल फंड । What is Mutual Funds?
कई लोगों को म्यूचुअल फंड जटिल या डराने वाले लग सकते हैं। हम इसे आपके लिए बिल्कुल बुनियादी स्तर पर सरल बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल, बड़ी संख्या में लोगों (या निवेशकों) द्वारा जमा किया गया पैसा ही म्यूचुअल फंड बनाता है। इस फंड का प्रबंधन एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड ऑफर करती हैं।
म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों का एक विविध पोर्टफोलियो खरीदते हैं। अलग-अलग स्टॉक या बॉन्ड चुनने की जरूरत के बिना, म्यूचुअल फंड एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं। चूँकि ये बहुत कम राशि के साथ निवेश की अनुमति देते हैं, इसलिए ये नए निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं।
म्यूचुअल फंड में, निवेशक अपनी धनराशि को एक साथ मिलाकर संपत्तियां खरीदते हैं, जिससे उन्हें साझा लागत और पेशेवर विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। अलग-अलग स्टॉक या बॉन्ड खरीदने के बजाय, आप फंड में ही शेयर खरीदते हैं और उसकी सभी होल्डिंग्स के आंशिक मालिक बन जाते हैं।
कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड । How Mutual Funds Work
एक म्यूचुअल फंड, स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, प्रतिभूतियों का एक विविध पोर्टफोलियो खरीदने के लिए कई निवेशकों से धन इकट्ठा करता है। आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। धन इकट्ठा करना तब होता है जब निवेशक म्यूचुअल फंड स्कीम में यूनिट के रूप में धन का योगदान करते हैं। प्रत्येक यूनिट फंड और उसकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों में आनुपातिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। फंड का उद्देश्य एक विशिष्ट निवेश रणनीति का पालन करना और यह निर्धारित करना होता है कि फंड किस प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करेगा और यह बाजार जोखिमों के अधीन होता है।
म्यूचुअल फंड उन सभी लोगों द्वारा निवेशित निवेशों का पोर्टफोलियो होता है जिन्होंने उस फंड में शेयर खरीदे हैं। जब कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में शेयर खरीदता है, तो उसे फंड की सभी अंतर्निहित संपत्तियों का आंशिक स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। फंड का प्रदर्शन उसकी संपत्तियों पर निर्भर करता है। अगर उसमें बढ़ते शेयरों की भरमार है, तो वह भी बढ़ेगा। अगर वे गिर रहे हैं, तो फंड भी गिरेगा।
म्यूचुअल फंड स्कीमें आमतौर पर जोखिमों में विविधता लाने के लिए व्यापक श्रेणी की प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। फंड मैनेजर पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से प्रबंधन करता है, अपने शोध और विश्लेषण के अनुसार अंतर्निहित प्रतिभूतियों को खरीदने, रखने या बेचने का निर्णय लेता है। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड रिटर्न को अधिकतम करने के लिए बाजार सूचकांक के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। एक निष्क्रिय फंड का पोर्टफोलियो एक निर्दिष्ट बाजार सूचकांक, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, की नकल करता है, जिसमें निवेश की संरचना और अनुपात ट्रैक किए गए सूचकांक से मेल खाता है, जो ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन है।
कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड । Types Of Mutual Funds
वैसे तो मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड को इक्विटी फंड, Debt और Hybrid फंड में बांटा जा सकता है। लेकिन अलग-अलग आधार पर इसके अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं।
इक्विटी फंड: पूंजी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करते हैं और आमतौर पर जोखिम भरे होते हैं।
लार्ज-कैप: बड़ी, स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं।
मिड-कैप: मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं।
स्मॉल-कैप: उच्च विकास क्षमता वाली छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं।
मल्टी-कैप: विभिन्न बाजार पूंजीकरणों में निवेश करते हैं।
सेक्टोरल/थीमैटिक: किसी विशिष्ट उद्योग या थीम पर केंद्रित होते हैं।
|Equity Mutual Funds के प्रकार
|1
|मल्टी कैप फंड
|इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल परिसंपत्तियों का 65%
|मल्टी कैप फंड - एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करता है
|2
|लार्ज कैप फंड
|बड़ी पूंजी वाली कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल परिसंपत्तियों का 80%
|लार्ज कैप फंड - एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो मुख्य रूप से लार्ज कैप शेयरों में निवेश करता है
|3
|लार्ज और मिड कैप फंड
|बड़ी पूंजी वाली कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल परिसंपत्तियों का 35%
मिड कैप स्टॉक के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल संपत्ति का 35%
|लार्ज एंड मिड कैप फंड - एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों शेयरों में निवेश करता है
|4
|मिड कैप फंड
|मिड कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल परिसंपत्तियों का 65%
|मिड कैप फंड - एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो मुख्य रूप से मिड कैप शेयरों में निवेश करता है
|5
|स्मॉल कैप फंड
|छोटी पूंजी कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल परिसंपत्तियों का 65%
|स्मॉल कैप फंड - एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो मुख्य रूप से स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करता है
|6
|लाभांश उपज निधि
|योजना को मुख्य रूप से लाभांश देने वाले शेयरों में निवेश करना चाहिए। इक्विटी में न्यूनतम निवेश – कुल संपत्ति का 65%
|एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो मुख्य रूप से लाभांश देने वाले शेयरों में निवेश करता है
|7
|वैल्यू फंड्स *
|योजना को मूल्य निवेश रणनीति का पालन करना चाहिए। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल संपत्ति का 65%
|एक मूल्य निवेश रणनीति का पालन करने वाला एक इक्विटी म्यूचुअल फंड
|8
|केंद्रित फंड
|स्टॉक की संख्या पर केंद्रित एक योजना (अधिकतम 30) इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल संपत्ति का 65%
|अधिकतम 30 शेयरों में निवेश करने वाली एक इक्विटी योजना (उल्लेख करें कि योजना किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जैसे मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप)
|9
|सेक्टोरल फंड या थीमैटिक फंड
|किसी विशेष क्षेत्र/विशेष विषय के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल परिसंपत्तियों का 80%
|उल्लिखित विषयवस्तु का अनुसरण करते हुए एक ओपन एंडेड इक्विटी योजना
|10
|ईएलएसएस फंड
|इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम निवेश - कुल परिसंपत्तियों का 80% (वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005 के अनुसार)
|3 वर्ष की वैधानिक लॉक-इन अवधि और कर लाभ के साथ एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड बचत योजना
डेट फंड: बॉन्ड जैसी निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जो कम जोखिम और स्थिर रिटर्न प्रदान करती हैं।
लिक्विड फंड: उच्च तरलता के लिए बहुत अल्पकालिक डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं।
सरकारी बॉन्ड फंड: सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
कॉरपोरेट बॉन्ड फंड: कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं।
हाइब्रिड फंड: जोखिम और रिटर्न को संतुलित करने के लिए इक्विटी और डेट का मिश्रण।
एग्रेसिव हाइब्रिड: इक्विटी में उच्च आवंटन।
कंजर्वेटिव हाइब्रिड: डेट में उच्च आवंटन।
मनी मार्केट फंड: पूंजी संरक्षण और तरलता के लिए अल्पकालिक, कम जोखिम वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं।
जिस तरह से हमने ऊपर इक्विटी म्यूचअल फंड के लिए टेबल बनाई है। उसी प्रकार डेट और हाइब्रिड फंड के और प्रकार होते हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
