कितने तरह के होते हैं Mutual Fund, आपने गलत फंड में तो नहीं लगा दिया पैसा? ये रही म्यूचुअल फंड की एबीसीडी

नई दिल्ली। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। क्योंकि बहुत से ऐसे निवेशक होते है जो बिना कुछ जाने समझे ही किसी भी फंड में निवेश कर देते हैं। लेकिन फंड में निवेश करने से पहले फंड के बारे में जानना जरूरी है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि वह SIP में निवेश करते हैं ये म्यूचुअल फंड क्या है? यहां पर आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। दरअसल, SIP म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है। SIP को म्यूचुअल फंड से अलग समझने की गलती न करें। आज हम आपको इस लेख में म्यूचुअल फंड क्या और ये कितने प्रकार के होते। इन सबकी जानकारी देंगे।

क्या होता है म्यूचुअल फंड । What is Mutual Funds? कई लोगों को म्यूचुअल फंड जटिल या डराने वाले लग सकते हैं। हम इसे आपके लिए बिल्कुल बुनियादी स्तर पर सरल बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल, बड़ी संख्या में लोगों (या निवेशकों) द्वारा जमा किया गया पैसा ही म्यूचुअल फंड बनाता है। इस फंड का प्रबंधन एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड ऑफर करती हैं।

म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों का एक विविध पोर्टफोलियो खरीदते हैं। अलग-अलग स्टॉक या बॉन्ड चुनने की जरूरत के बिना, म्यूचुअल फंड एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं। चूँकि ये बहुत कम राशि के साथ निवेश की अनुमति देते हैं, इसलिए ये नए निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं।

म्यूचुअल फंड में, निवेशक अपनी धनराशि को एक साथ मिलाकर संपत्तियां खरीदते हैं, जिससे उन्हें साझा लागत और पेशेवर विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। अलग-अलग स्टॉक या बॉन्ड खरीदने के बजाय, आप फंड में ही शेयर खरीदते हैं और उसकी सभी होल्डिंग्स के आंशिक मालिक बन जाते हैं।

कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड । How Mutual Funds Work एक म्यूचुअल फंड, स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, प्रतिभूतियों का एक विविध पोर्टफोलियो खरीदने के लिए कई निवेशकों से धन इकट्ठा करता है। आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। धन इकट्ठा करना तब होता है जब निवेशक म्यूचुअल फंड स्कीम में यूनिट के रूप में धन का योगदान करते हैं। प्रत्येक यूनिट फंड और उसकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों में आनुपातिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। फंड का उद्देश्य एक विशिष्ट निवेश रणनीति का पालन करना और यह निर्धारित करना होता है कि फंड किस प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करेगा और यह बाजार जोखिमों के अधीन होता है।

म्यूचुअल फंड उन सभी लोगों द्वारा निवेशित निवेशों का पोर्टफोलियो होता है जिन्होंने उस फंड में शेयर खरीदे हैं। जब कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में शेयर खरीदता है, तो उसे फंड की सभी अंतर्निहित संपत्तियों का आंशिक स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। फंड का प्रदर्शन उसकी संपत्तियों पर निर्भर करता है। अगर उसमें बढ़ते शेयरों की भरमार है, तो वह भी बढ़ेगा। अगर वे गिर रहे हैं, तो फंड भी गिरेगा।

म्यूचुअल फंड स्कीमें आमतौर पर जोखिमों में विविधता लाने के लिए व्यापक श्रेणी की प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। फंड मैनेजर पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से प्रबंधन करता है, अपने शोध और विश्लेषण के अनुसार अंतर्निहित प्रतिभूतियों को खरीदने, रखने या बेचने का निर्णय लेता है। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड रिटर्न को अधिकतम करने के लिए बाजार सूचकांक के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। एक निष्क्रिय फंड का पोर्टफोलियो एक निर्दिष्ट बाजार सूचकांक, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, की नकल करता है, जिसमें निवेश की संरचना और अनुपात ट्रैक किए गए सूचकांक से मेल खाता है, जो ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन है।

कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड । Types Of Mutual Funds वैसे तो मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड को इक्विटी फंड, Debt और Hybrid फंड में बांटा जा सकता है। लेकिन अलग-अलग आधार पर इसके अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं।

इक्विटी फंड: पूंजी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करते हैं और आमतौर पर जोखिम भरे होते हैं। लार्ज-कैप: बड़ी, स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं।

मिड-कैप: मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं।

स्मॉल-कैप: उच्च विकास क्षमता वाली छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं।

मल्टी-कैप: विभिन्न बाजार पूंजीकरणों में निवेश करते हैं।

सेक्टोरल/थीमैटिक: किसी विशिष्ट उद्योग या थीम पर केंद्रित होते हैं।