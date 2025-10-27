SIP SWP और Step-UP क्या होता है ? इन तीनों के इस्तेमाल से  कैसे तैयार कर सकते हैं मोटा फंड, ये है तरीका

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न के चलते हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। अगर आप भी उन लोगों में से है, तो निवेश करने से पहले फंड और निवेश करने के तरीके यानी एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और स्टेप अप के बारे में डिटेल में जान लें।

क्या होता है SIP? एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। जैसे की इसके नाम से समझ आ रहा है कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित निवेश के साथ पैसा लगाना। आपको एसआईपी में कई तरह के फायदे मिल जाते हैं। जो आपको किसी और निवेश तरीके में नहीं मिलेंगे।

फायदे- एसआईपी के जरिए आप 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम लिमिट नहीं है।

आप जब चाहे एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं।

इसके साथ ही आप जब चाहे इसे रोक सकते हैं।

इसमें एफडी या आरडी के लिए समय सीमा नहीं होती, आप इसमें कितने भी लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। यह भी पढ़ें:- क्या है SIP का 4x15x20 फॉमूर्ला, चुटकियों में बना देगा आपको करोड़पति, कैलकुलेशन से समझें पूरा गुणा-गणित क्या होता है SWP? एसडब्ल्यूपी एसआईपी के बिल्कुल विपरीत है। जहां आप एसआईपी के जरिए किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। वहीं एसडब्ल्यूपी के जरिए आप किस्तों में निकासी कर सकते हैं।

एसडब्लूपी को Systematic Withdrawal प्लान भी कहा जाता है।

इसमें निवेश के लिए आपको एकमुश्त पैसे जमा करने होते हैं। आप इसका इस्तेमाल एसआईपी करने के 15 या 20 साल बाद कर सकते हैं। एसआईपी में जमा पैसों को आप एसडब्ल्यूपी के जरिए निवेश कर सकते हैं।

ऐसा करने पर आपके कुछ पैसे मार्केट में निवेश रहेंगे, वहीं निवेश रकम के साथ कुछ रिटर्न अमाउंट आपको एक निश्चित समय पर इनकम के रूप में मिलता रहेगा। Step- Up क्या है? Step- Up एक फीचर है, जिसके जरिए आप निवेश रकम को एक निश्चित समय के अंतराल पर निश्चित अमाउंट तक बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप हर महीने होने वाली है 4000 रुपये की एसआईपी को हर साल 15 फीसदी बढ़ा सकते हैं। वहीं यही 4000 रुपये की एसआईपी अगले साल 4600 रुपये होगी। ऐसे ही 2 साल बाद ये निवेश रकम 5290 (4600x15%+4600) रुपये होगा।

कैसे तैयार करें मोटा फंड? इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 20 साल के लिए हर साल 4000 रुपये प्रति माह की एसआईपी की। अपनी निवेश रकम को वो स्टेप अप की मदद से हर साल 15 फीसदी बढ़ाता है। तो उसे 20 साल बाद 1,51,00,000 मिलेंगे। इन 20 सालों में आपका रिटर्न 89,81,000 रुपये होगा।

अब इसी 1,51,00,000 रुपये का आप एसडब्ल्यूपी की सहायता से फिर से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी में हमने हर महीने 30 हजार रुपये का विड्रॉल रखा है। इस तरह से भी आप 12,660,000 करोड़ रुपये रिटर्न में ही कमा लेंगे। वहीं आपको 20 साल फाइनल अमाउंट 13.45 करोड़ रुपये का मिलेगा।