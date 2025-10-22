Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    क्या है SIP का 4x15x20 फॉमूर्ला, चुटकियों में बना देगा आपको करोड़पति, कैलकुलेशन से समझें पूरा गुणा-गणित

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:16 PM (IST)

    एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। हम एसआईपी तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार जितने पैसे हमें चाहिए, उसे जुटाने में असमर्थ रहते हैं। आज हम 4x15x20 फॉमूर्ला से समझेंगे कि 20 साल बाद आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    एसआईपी का 4x15x20 फॉर्मूला, 20 साल में बनें करोड़पति; जानें कैसे

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में हर कोई एसआईपी के जरिए निवेश तो कर लेता है, लेकिन ज्यादातर हम अपना मनचाहा फंड बनाने में असमर्थ रहते हैं। आज हम ऐसे कमाल के फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसके जरिए आप 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए आपको 4x15x20 फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की सहायता से कोई भी आसानी से 20 साल में 8 करोड़ रुपये तक जुटा सकता है। आइए इस फॉर्मूले को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 

    क्या है 4x15x20 का फॉर्मूला?

    • इस फॉर्मूले में 4 का अर्थ है कि आपको हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करनी होगी। 
    • वहीं 15 का अर्थ है कि आपको हर साल निवेश अमाउंट को 15 फीसदी बढ़ाना होगा। 
    • इसके साथ ही 20 का मतलब है कि निवेश अवधि 20 साल रहेगी। 

    यह भी पढ़ें:- Top Mutual Funds: इन मिड कैप फंड ने दिया 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए?

     हम कैलकुलेशन की मदद से इस फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से समझते हैं। 

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- हर महीने 4000 रुपये
    • रिटर्न- 12 फीसदी
    • निवेश अवधि- 20 साल
    • हर साल बढ़ेगा- 15 फीसदी (स्टेप अप फीचर की सहायता से बढ़ाएं)

    अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है। वहीं निवेश रकम को हर साल 15 फीसदी बढ़ाता भी है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर 1,21,00,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं 15 फीसदी स्टेप अप के साथ इन 20 सालों में मूलधन 49,17,000 रुपये होगा।  

    वहीं आपको केवल रिटर्न में ही 71,85,000 रुपये मिलेंगे। स्टेप अप का फायदा आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिना स्टेप अप के आपको 20 साल बाद 4000 रुपये प्रति एसआईपी करने पर 39,57,000 रुपये ही मिलते। 

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)