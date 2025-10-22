क्या है SIP का 4x15x20 फॉमूर्ला, चुटकियों में बना देगा आपको करोड़पति, कैलकुलेशन से समझें पूरा गुणा-गणित

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में हर कोई एसआईपी के जरिए निवेश तो कर लेता है, लेकिन ज्यादातर हम अपना मनचाहा फंड बनाने में असमर्थ रहते हैं। आज हम ऐसे कमाल के फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसके जरिए आप 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हम कैलकुलेशन की मदद से इस फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से समझते हैं। कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 4000 रुपये

रिटर्न- 12 फीसदी

निवेश अवधि- 20 साल

हर साल बढ़ेगा- 15 फीसदी (स्टेप अप फीचर की सहायता से बढ़ाएं) अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है। वहीं निवेश रकम को हर साल 15 फीसदी बढ़ाता भी है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर 1,21,00,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं 15 फीसदी स्टेप अप के साथ इन 20 सालों में मूलधन 49,17,000 रुपये होगा।