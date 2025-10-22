क्या है SIP का 4x15x20 फॉमूर्ला, चुटकियों में बना देगा आपको करोड़पति, कैलकुलेशन से समझें पूरा गुणा-गणित
एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। हम एसआईपी तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार जितने पैसे हमें चाहिए, उसे जुटाने में असमर्थ रहते हैं। आज हम 4x15x20 फॉमूर्ला से समझेंगे कि 20 साल बाद आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं।
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में हर कोई एसआईपी के जरिए निवेश तो कर लेता है, लेकिन ज्यादातर हम अपना मनचाहा फंड बनाने में असमर्थ रहते हैं। आज हम ऐसे कमाल के फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसके जरिए आप 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे।
इसके लिए आपको 4x15x20 फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की सहायता से कोई भी आसानी से 20 साल में 8 करोड़ रुपये तक जुटा सकता है। आइए इस फॉर्मूले को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
क्या है 4x15x20 का फॉर्मूला?
- इस फॉर्मूले में 4 का अर्थ है कि आपको हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करनी होगी।
- वहीं 15 का अर्थ है कि आपको हर साल निवेश अमाउंट को 15 फीसदी बढ़ाना होगा।
- इसके साथ ही 20 का मतलब है कि निवेश अवधि 20 साल रहेगी।
हम कैलकुलेशन की मदद से इस फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से समझते हैं।
कैलकुलेशन
- निवेश रकम- हर महीने 4000 रुपये
- रिटर्न- 12 फीसदी
- निवेश अवधि- 20 साल
- हर साल बढ़ेगा- 15 फीसदी (स्टेप अप फीचर की सहायता से बढ़ाएं)
अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है। वहीं निवेश रकम को हर साल 15 फीसदी बढ़ाता भी है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर 1,21,00,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं 15 फीसदी स्टेप अप के साथ इन 20 सालों में मूलधन 49,17,000 रुपये होगा।
वहीं आपको केवल रिटर्न में ही 71,85,000 रुपये मिलेंगे। स्टेप अप का फायदा आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिना स्टेप अप के आपको 20 साल बाद 4000 रुपये प्रति एसआईपी करने पर 39,57,000 रुपये ही मिलते।
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
