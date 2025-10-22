Language
    Top Mutual Funds: इन मिड कैप फंड ने दिया 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    Top Mutual Funds: म्यूचुअल फंड के तहत निवेशकों को अलग-अलग फंड में निवेश करने का मौका मिलता है। अलग-अलग तरह के फंड निवेशकों के पोर्टफोलियो में अलग-अलग वैल्यू ऐड करते हैं। आज हम ऐसे मिड कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने तीन साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है।

    म्यूचुअल फंड के तहत निवेशकों को अलग-अलग फंड में निवेश करने का मौका मिलता है। अलग-अलग तरह के फंड निवेशकों के पोर्टफोलियो में अलग-अलग वैल्यू ऐड करते हैं। आज हम ऐसे मिड कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने तीन साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। 

    वैसे तो आप म्यूचुअल फंड के तहत कई अलग-अलग तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको खास तौर पर ऐसे मिड कैप फंड बताने वाले हैं, जिसने तीन साल में 30 फीसदी से भी ज्यादा रिटर्न दिया है

    सबसे पहले जानते हैं कि बीते तीन सालों में किस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है।

    किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न

    नाम AUM 3 साल का रिटर्न एक्सपेंस रेश्यो
    इन्वेस्को इंडिया मिडकैप फंड 8518.358 30.10701136 0.54
    मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड 34748.89 27.61342496 0.71
    HDFC मिडकैप फंड 83104.83 27.28125227 0.72
    WOC मिडकैप फंड 3731.426 27.15388501 0.47
    एडलवाइस मिड कैप फंड 11731.01 26.76391549 0.38

    अगर हम ऊपर दी गई टेबल देखें तो एडलवाइस मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेश्यो सबसे कम है। आपको सिर्फ रिटर्न पर ही ध्यान नहीं देना, बल्कि एक्सपेंस रेश्यो, एग्जिट लोड जैसे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना है। हमने मिड कैप फंड के बारे में बेहतर जानने के लिए यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर विशाल चोपड़ा से बातचीत की है। 

    मिड कैप फंड बाकी फंड से अलग कैसे है?

    मिड कैप फंड आपको एक स्थिर रिटर्न दे सकते हैं। इसमें ज्यादा बड़ी या छोटी कंपनियां शामिल होती। इनमे ऐसी कंपनियां होती है, जो धीरे-धीरे ग्रोथ कर रही है, इसलिए इनका रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ता रहता है। वहीं स्मॉल कैप फंड की तरह इनमें जोखिम होने के चांस भी कम होते हैं। इस तरह से ये अच्छे ग्रोथ के साथ आपके पोर्टफोलियो में कम रिस्क जोड़ती है। 

    हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क होगा। इसलिए अगला सवाल रिस्क को लेकर है। 

    मिड कैप फंड में होने वाले रिस्क से कैसे बच सकते हैं?

    मिड कैप फंड में होने वाली अस्थिरता से बचने के लिए निवेशकों को लमसम की जगह एसआईपी के जरिए इसमें निवेश करना चाहिए। वहीं ब्लेंड स्टाइल फंड का चयन करें, इसका अर्थ हुआ कि ऐसे फंड जिनमें ग्रोथ स्टॉक के साथ वैल्यू स्टॉक भी हो। 

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)