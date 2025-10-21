क्या है Mid-Cap Fund, आपके पोर्टफोलियो को कैसे बेहतर बनाता है, एक्सपर्ट से जानें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं?
म्यूचुअल फंड की खास बात ये है कि इसके जरिए आप अलग-अलग तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। वैसे तो मौजूदा समय कई तरह के फंड निवेश के लिए उपलब्ध है। लेकिन आज हम खास तौर पर मिड कैप फंड के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि ये आपके पोर्टफोलियो को कैसे बेहतर बनाता है?
नई दिल्ली। आज हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये हैं कि इसमें 12 से 14 फीसदी तक न्यूनतम अनुमानित रिटर्न मिल सकता है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर भी निर्भर करता है।
इसमें एक और खास बात है, जो निवेशकों को इसकी ओर आकर्षित करती है। म्यूचुअल फंड के तहत आप अलग-अलग तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। मसलन अगर रिटर्न चाहते हो और रिस्क भी ले सकते हो, तो इक्विटी फंड आपके लिए है। अगर आप ऐसे फंड की तलाश में हो, जो रिटर्न के साथ कम रिस्क वाला हो, तो हाइब्रिड फंड और डेट फंड आपके लिए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांस इक्विटी फंड में होते हैं।
आज हम इक्विटी फंड की एक कैटेगरी मिड कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। हमने मिड कैप फंड के बारे में बेहतर जानने के लिए यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर विशाल चोपड़ा से बातचीत की है।
सबसे पहले सवाल जो मिड कैप फंड के बारे में सुनते वक्त हर निवेशक के मन में आएगा कि मिड कैप फंड बाकी फंड से अलग कैसे है?
मिड कैप फंड आपको एक स्थिर रिटर्न दे सकते हैं। इसमें ज्यादा बड़ी या छोटी कंपनियां शामिल होती। इनमे ऐसी कंपनियां होती है, जो धीरे-धीरे ग्रोथ कर रही है, इसलिए इनका रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ता रहता है। वहीं स्मॉल कैप फंड की तरह इनमें जोखिम होने के चांस भी कम होते हैं। इस तरह से ये अच्छे ग्रोथ के साथ आपके पोर्टफोलियो में कम रिस्क जोड़ती है।
हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क होगा। इसलिए अगला सवाल रिस्क को लेकर है।
मिड कैप फंड में होने वाले रिस्क से कैसे बच सकते हैं?
मिड कैप फंड में होने वाली अस्थिरता से बचने के लिए निवेशकों को लमसम की जगह एसआईपी के जरिए इसमें निवेश करना चाहिए। वहीं ब्लेंड स्टाइल फंड का चयन करें, इसका अर्थ हुआ कि ऐसे फंड जिनमें ग्रोथ स्टॉक के साथ वैल्यू स्टॉक भी हो।
मिड कैप फंड से बेहतर रिटर्न कैसे पाएं?
अगर आप मिड कैप फंड से बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, तो मिश्रित शैली या ब्लेंड स्टाइल वाले फंड का चयन करें। ऐसे फंड जिनमें वैल्यू और ग्रोथ दोनों तरह के स्टॉक शामिल हो।
