    SIP Calculation: 10 हजार रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें गुणा-गणित

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में आप किस्तों में निवेश कर सकते हैं। आज हम म्यूचुअल फंड में 100 रुपये में भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर कोई 5 साल के लिए हर महीने 10 हजार रुपये की एसआईपी करता है, तो उसका कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    10 हजार की एसआईपी से 5 साल में कितना फंड बनेगा?

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड के आकर्षक रिटर्न के चलते हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर भी निर्भर करता है। एसआईपी के जरिए आप कितने समय में कितना फंड तैयार कर सकते हैं। इसे जानने के लिए आप एसआईपी कैलकुलेशन की सहायता ले सकते हैं। 

    आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर कोई हर महीने 10 साल के लिए 10 हजार रुपये की एसआईपी करता है, तो उसका कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- 10 हजार रुपये प्रतिमाह
    • निवेश अवधि- 5 साल 
    • रिटर्न- 12 फीसदी 

     

    अगर कोई 5 साल के लिए हर महीने 10 हजार रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 8,25,000 रुपये मिलेंगे। इन 5 सालों में मूलधन 6 लाख रुपये होगा। एसआईपी तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब म्यूचुअल फंड से हमें लगातार नुकसान होता है, तो निराशा में आ जाते हैं। 

    अक्सर हमारे मन में ये सवाल होता है कि अगर किसी फंड से हमें लगातार 3 से 4 महीने तक नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें?

    यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर विशाल चोपड़ा से हमने म्यूचुअल फंड पर कई तरह के सवाल पूछे थे। हमने उनसे पूछा अगर किसी म्यूचुअल फंड से 4 या 5 महीने तक नुकसान हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए?

    उन्होंने कहा कि इक्विटी फंड में अस्थिरता होना सामान्य है। अगर कुछ महीनों तक नुकसान भी हो रहा है, तो इसमें निवेश जारी रखना चाहिए। मार्केट में उतार-चढ़ाव होना सामान्य है। इसलिए निवेशकों को नुकसान होने पर चिंतित रहना चाहिए। 

    आपको ऐसे समय में अपने लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई म्यूचुअल फंड गिर रहा हो, तो ये समय ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए अच्छा होता है। ऐसे समय में आप कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा इक्विटी खरीद सकते हैं। 


    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    " आप अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"