SIP Calculation: 4000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना बनेगा फंड, पढ़ें कैलकुलेशन

एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप अक्सर एसआईपी कैलकुलेशन को लेकर उलझन में रहते हैं तो ये लेख आपकी मदद कर सकता है। आज हम जानेंगे कि अगर 15 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी की जाएं तो कितना फंड बनकर तैयार होगा?

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में निवेश के कई विकल्प है, लेकिन अक्सर लोग एसआईपी का ही चयन करते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर 15 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी की जाएं, तो कितना फंड बनकर तैयार होगा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चलिए अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यह भी पढ़ें- SIP Calculation: 10 साल तक हर महीने 8000 रुपये की एसआईपी से कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन कैलकुलेशन अगर कोई व्यक्ति 15 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 20,18,000 रुपये मिलेंगे। इन 15 सालों में आपका मूलधन 7,20,000 रुपये का होगा। अब समझते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं, तो जोखिम का आकलन कैसे कर सकते हैं।

कैसे करें जोखिम का पता? बेटा (Beta) अगर ये बेंचमार्क 1 से कम हो, तो आपके द्वारा चुना गया फंड कम जोखिम वाला है। वहीं अगर ये एक से ज्यादा हो तो इसे रिस्की माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन (Standard Deviation) जब हम किन्हीं दो फंड्स की तुलना करते हैं, उस समय स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है। इसका प्रतिशत जितना कम हो, फंड को उतना कम जोखिम वाला माना जाता है। मान लीजिए एक फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 फीसदी है और दूसरे का 10 फीसदी, तो पहला फंड कम जोखिम वाला होगा।

शार्प रेश्यो (Sharpe Ratio) शार्प रेश्यो के जरिए आप म्यूचुअल फंड में जोखिम का आराम से पता लगा सकते हैं। अगर शार्प रेश्यो 1.00 से कम है, तो रिस्क कम होगा। अगर यहीं शार्प रेश्यो 1.00 से 1.99 के बीच है, तो रिस्क सामान्य रहेगा। ऐसे ही अगर शार्प रेश्यो 2.00 से 2.99 है, तो रिस्क काफी हाई रहेगा।