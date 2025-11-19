दिसंबर के पहले सप्ताह में मिलेगी खुशखबरी, Repo Rate में RBI कर सकता है 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती; Morgan Stanley

Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:55 PM (IST)

    मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर के पहले सप्ताह में रेपो रेट में कटौती कर सकता है। यह कटौती 25 बेसिस प्वाइंट में होने की संभावना है, जिससे बाजार में सकारात्मक संकेत जाने की उम्मीद है और निवेशकों का मनोबल बढ़ सकता है।

    नई दिल्ली, ANI। Repo Rate: मॉर्गन स्टेनली द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी आगामी दिसंबर 2025 की नीति बैठक में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह कटौती मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट के कारण हो रही है। मौद्रिक नीति के संदर्भ में, हमारा अनुमान है कि RBI 25 दिसंबर की नीति बैठक में दरों में 25 आधार अंकों की कमी करेगा, और टर्मिनल नीति दर 5.25 प्रतिशत रहेगी।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापक नीतिगत रुख विवेकपूर्ण रहने की संभावना है, और इस कदम के बाद केंद्रीय बैंक आंकड़ों पर निर्भर हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दृष्टिकोण से आरबीआई को भविष्य में कोई भी कदम उठाने से पहले यह आकलन करने का अवसर मिलेगा कि ये बदलाव घरेलू विकास के पैटर्न और मुद्रास्फीति संकेतकों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। केंद्रीय बैंक आगे कोई कदम उठाने से पहले उभरते घरेलू विकास और मुद्रास्फीति के रुझानों पर भी बारीकी से नजर रखेगा।

    मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?

    राजकोषीय मोर्चे पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार राजकोषीय व्यावहारिकता का पालन जारी रखेगी, पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देते हुए क्रमिक समेकन पर ध्यान केंद्रित करेगी। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि ये उपाय मध्यम अवधि के आर्थिक विस्तार को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

    रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान का भी उल्लेख किया गया है। इसमें उम्मीद जताई गई है कि मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 2025 के अनुमानित निचले स्तर से 2026-27 में थोड़ा बढ़ेगा और अंततः RBI के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य के करीब पहुँच जाएगा।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि CPI के अंतर्गत खाद्य कीमतों पर आंशिक रूप से कमजोर आधार का प्रभाव पड़ सकता है, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि खाद्य और मुख्य मुद्रास्फीति दोनों साल-दर-साल 4 से 4.2 प्रतिशत की ओर बढ़ेंगी। इस संरेखण के साथ, मुद्रास्फीति की उम्मीदें बनी रहनी चाहिए।

