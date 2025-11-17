RBI Repo Rate: अगले महीने आपके होम लोन का बोझ क्या होगा कम? कितना घट सकता है रेपो रेट; देखें डिटेल

नई दिल्ली। दिसंबर 2025 यानी अगले महीने मौद्रिक समिति की बैठक (RBI MPC Meeting) आयोजित होगी। इस बैठक के दौरान आरबीआई रेपो रेट (RBI Repo Rate) को लेकर भी निर्णय लेता है। हर दो महीने में आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा रेपो रेट की समीक्षा करतहै। जिसके बाद ये तय किया जाता है कि बदलाव करना है या नहीं। रेपो रेट में होने वाले बदलाव का प्रभाव हमारे लोन के ब्याज दर पर पड़ता है।

रेपो रेट में बदलाव कर आरबीआई अर्थव्यवस्था में नियंत्रण बनाने और संतुलित करने का काम करता है। आरबीआई ने इससे पहले अक्टूबर 2025 को रेपो रेट रिव्यू किया था। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अक्टूबर में रेपो रेट 5.5 फीसदी पर बरकरार रखी जाएगी।

क्या घटेगा Repo Rate? आरबीआई ने जून से हुई अब तक की किसी भी बैठक में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आरबीआई अगले महीने होने वाली बैठक में रेपो रेट में कटौती कर सकता है। रेपो रेट में कितनी कटौती होगी, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है।

फरवरी से लेकर अब तक का रेपो रेट तारीख रेपो रेट बदलाव 7 फरवरी 6.25% -0.25% 9 अप्रैल 6.00% -0.25% 6 जून 5.50% -0.50% अगस्त 5.50% कोई बदलाव नहीं 1 अक्टूबर 5.50% कोई बदलाव नहीं (सोर्स- बैंक बाजार) क्या होता है Repo Rate? देश की केंद्रीय बैंक, एक साल में हर दो महीने बाद मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित करती है। इस बैठक के दौरान रेपो रेट और अन्य वित्तीय संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। रेपो रेट वो दर है, जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। हालांकि रेपो रेट के आधार पर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन ही ले पाते हैं।