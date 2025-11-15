निप्पॉन इंडिया के फंड ने 30 साल में 1 लाख रुपये को बना दिया 1.5 करोड़ रुपये; 1000 की SIP ने भी बनाया करोड़पति
निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 1995 में शुरू की गई इस योजना में, 1 हजार रुपये की मासिक एसआईपी 2025 तक 1.13 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, एकमुश्त 1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर 1.49 करोड़ रुपये हो गया। यह फंड स्थिरता और विकास का मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षक बनाता है।
नई दिल्ली। जब सेविंग की बात आती है, तो शुरुआती निवेश राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। एक मामूली मासिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) दशकों तक जारी रहने पर, चक्रवृद्धि ब्याज के कारण एक बड़ी राशि में बदल सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही फंड के बारे में बताएंगे जिसने लाख को करोड़ में बदल दिया।
इस फंड ने बनाया करोड़पति
8 अक्टूबर, 1995 को लॉन्च किए गए निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 30 वर्षों में छोटे निवेशों को करोड़ों में बदल दिया। इस फंड की शुरुआत में जिसने भी 1 हजार रुपये की SIP की होती उसका पैसा 31 अक्टूबर, 2025 तक बढ़कर 1.13 करोड़ रुपये हो गया होता। 30 वर्षों में कुल निवेश केवल 3.6 लाख रुपये रहा। यह 18.44% की प्रभावशाली एसआईपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।
मासिक एसआईपी: ₹1,000
कुल निवेश (30 वर्ष): ₹3.6 लाख
एसआईपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर: 18.44%
31 अक्टूबर 2025 तक मूल्य: ₹1,13,48,200 (₹1.13 करोड़)
स्रोत: फंड फैक्टशीट
एक साथ जमा किए होते 1 लाख रुपये तो बन गए होते 1 करोड़ से ज्यादा
इस फंड ने एकमुश्त निवेश करने वाले निवेशकों को भी अच्छा रिटर्न दिया। लॉन्च के समय 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश 31 अक्टूबर, 2025 तक 1.49 करोड़ रुपये हो गया, जिससे 18.12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल हुई।
प्रारंभिक निवेश: ₹1,00,000
31 अक्टूबर 2025 तक मूल्य: ₹1,49,78,160 (₹1.49 करोड़)
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर: 18.12%
स्रोत: फंड फैक्टशीट
निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो लार्ज-कैप स्थिरता और मिड-कैप विकास क्षमता का मिश्रण है। यह बाजार की अग्रणी कंपनियों और मजबूत भविष्य की संभावनाओं वाली कंपनियों में निवेश करता है, और दीर्घकालिक रिटर्न को अधिकतम करने के लिए जोखिम और लाभ को संतुलित करता है।
यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो एकल इक्विटी योजना में स्थिरता और विकास का संतुलन चाहते हैं। इसका सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड इसे दीर्घकालिक वेल्थ क्रिएशन के लिए आदर्श बनाता है। हालाँकि, सभी इक्विटी निवेशों की तरह, इसमें भी बाजार जोखिम शामिल हैं। निवेशकों को निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश अवधि का मूल्यांकन करना चाहिए।
Disclaimer: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह फंड आपके लक्ष्यों के अनुरूप है, किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
