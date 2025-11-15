निप्पॉन इंडिया के फंड ने 30 साल में 1 लाख रुपये को बना दिया 1.5 करोड़ रुपये; 1000 की SIP ने भी बनाया करोड़पति

नई दिल्ली। जब सेविंग की बात आती है, तो शुरुआती निवेश राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। एक मामूली मासिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) दशकों तक जारी रहने पर, चक्रवृद्धि ब्याज के कारण एक बड़ी राशि में बदल सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही फंड के बारे में बताएंगे जिसने लाख को करोड़ में बदल दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस फंड ने बनाया करोड़पति 8 अक्टूबर, 1995 को लॉन्च किए गए निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 30 वर्षों में छोटे निवेशों को करोड़ों में बदल दिया। इस फंड की शुरुआत में जिसने भी 1 हजार रुपये की SIP की होती उसका पैसा 31 अक्टूबर, 2025 तक बढ़कर 1.13 करोड़ रुपये हो गया होता। 30 वर्षों में कुल निवेश केवल 3.6 लाख रुपये रहा। यह 18.44% की प्रभावशाली एसआईपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।



मासिक एसआईपी: ₹1,000

कुल निवेश (30 वर्ष): ₹3.6 लाख

एसआईपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर: 18.44%

31 अक्टूबर 2025 तक मूल्य: ₹1,13,48,200 (₹1.13 करोड़)

स्रोत: फंड फैक्टशीट