Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    8th Pay Commission: SSC के जरिए इनकम टैक्स अफसर से लेकर CPO SI बनने वालों की कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:20 AM (IST)

    8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह है। SSC के माध्यम से भर्ती होने वाले इनकम टैक्स अफसर और CPO SI की सैलरी में वृद्धि की उम्मीद है। वेतन आयोग के लागू होने से ग्रेड पे और अन्य भत्तों में भी बदलाव आएगा, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में इजाफा होगा। कर्मचारी सरकार से सकारात्मक फैसले की उम्मीद कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    8th Pay Commission: SSC के जरिए इनकम टैक्स अफसर से लेकर CPO SI बनने वालों की कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    नई दिल्ली। 8th Pay Commission: सरकार ने 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट 18 महीने में केंद्र को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। पूरी रिपोर्ट 2027 तक आने की उम्मीद है। आठवें वेतन आयोग की समिति में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। इसी समिति को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।

    8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से अलग-अलग विभागों और केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं अपने जोरों पर है। शिक्षकों से लेकर अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के सैलरी पैकेज के बारे में खबरें बनाई जा रहीं हैं। इन्हीं खबरों में एक खबर SSC के जरिए नौकरी पाने वालों की भी है। सवाल यह है कि आखिर SSC के जरिए जो लोग इनकम टैक्स अफसर बनते हैं या फिर अर्धसैनिक बलों में भर्ती होते हैं उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसी सवाल का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC Salary 2025: क्या था SSC का 7वें वेतन आयोग का स्ट्रक्चर

    8वें वेतन आयोग के तहत वेतन नए फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, जो वर्तमान मूल वेतन पर लागू गुणक है, और महंगाई भत्ते (डीए) का मूल वेतन में विलय है। अन्य कारकों में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और ट्रैवल अलाउंस (टीए) जैसे भत्तों का युक्तिकरण शामिल है, जिनकी नए मूल वेतन के आधार पर पुनर्गणना की जाएगी। अगर हमें यह जानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत SSC कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा तो इसके लिए हमें 7वें वेतन आयोग को देखना होगा।

    SSC Salary 2025 (7th Pay Commission)
    लेवल बेसिक पे
    लेवल 1 ₹18,000
    लेवल 2 ₹19,900
    लेवल 3 ₹21,700
    लेवल 4 ₹25,500
    लेवल 5 ₹29,200
    लेवल 6 ₹35,400

    एसएससी नौकरियों के लिए वर्तमान मूल वेतन स्तर के अनुसार, कर्मचारियों को प्राप्त होता है: महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए - आमतौर पर 27%),विभाग के आधार पर अन्य भत्ते। उदाहरण के लिए, एक एमटीएस कर्मचारी (स्तर 1) को भत्ते के बाद लगभग ₹25,000-₹27,000 मिलते हैं।

    8वें वेतन आयोग में अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?

    इससे पहले, 7वें वेतन आयोग ने अधिकांश श्रेणियों के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया था। 8वें के लिए, संभावनाओं में शामिल हैं: 1.7, 1.8, 2.2, 2.4 (अनुमानित लेकिन आधिकारिक नहीं)। चूंकि समिति की रिपोर्ट लंबित है, इसलिए कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है।

    SSC Salary 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से एसएससी वेतन कितना हो सकता है?

    1. एसएससी लेवल 1 और लेवल 2 (एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एलडीसी, सीएचएसएल पद)
    वर्तमान हाथ में: ₹28,000-₹32,000
    अपेक्षित (2026): ₹36,000-₹42,000
    20-30% की वृद्धि, दोगुनी नहीं।

    2. एसएससी ऑडिटर/अकाउंटेंट (सीएजी, सीजीडीए, सीजीए)
    वर्तमान: ₹42,000-₹48,000
    अपेक्षित: ₹54,000-₹64,000

    3. एसएससी सीपीओ (एसआई पद), लेवल 6 नौकरियां
    वर्तमान: ₹50,000-₹58,000
    अपेक्षित: ₹65,000-₹78,000

    5. एसएससी सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) / उच्च स्तरीय सीजीएल पद
    समान रूप से फिट बैठता है - शहर के HRA के आधार पर लगभग 20-35% की वृद्धि।

    नोट- यहां दी गई जानकारी अनुमानित है। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सरकार तय करेगी कि किस फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी बढ़ाई जाए।

    यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojana: खत्म हुआ 21वीं किस्त का इंतजार, 19 नवंबर को खाते में आएंगे 2-2 हजार; सरकार ने कर दिया एलान

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US