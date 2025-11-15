8th Pay Commission: SSC के जरिए इनकम टैक्स अफसर से लेकर CPO SI बनने वालों की कितनी बढ़ेगी सैलरी?

नई दिल्ली। 8th Pay Commission: सरकार ने 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट 18 महीने में केंद्र को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। पूरी रिपोर्ट 2027 तक आने की उम्मीद है। आठवें वेतन आयोग की समिति में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। इसी समिति को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।



8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से अलग-अलग विभागों और केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं अपने जोरों पर है। शिक्षकों से लेकर अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के सैलरी पैकेज के बारे में खबरें बनाई जा रहीं हैं। इन्हीं खबरों में एक खबर SSC के जरिए नौकरी पाने वालों की भी है। सवाल यह है कि आखिर SSC के जरिए जो लोग इनकम टैक्स अफसर बनते हैं या फिर अर्धसैनिक बलों में भर्ती होते हैं उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसी सवाल का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे।

SSC Salary 2025: क्या था SSC का 7वें वेतन आयोग का स्ट्रक्चर 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन नए फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, जो वर्तमान मूल वेतन पर लागू गुणक है, और महंगाई भत्ते (डीए) का मूल वेतन में विलय है। अन्य कारकों में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और ट्रैवल अलाउंस (टीए) जैसे भत्तों का युक्तिकरण शामिल है, जिनकी नए मूल वेतन के आधार पर पुनर्गणना की जाएगी। अगर हमें यह जानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत SSC कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा तो इसके लिए हमें 7वें वेतन आयोग को देखना होगा।

SSC Salary 2025 (7th Pay Commission) लेवल बेसिक पे लेवल 1 ₹18,000 लेवल 2 ₹19,900 लेवल 3 ₹21,700 लेवल 4 ₹25,500 लेवल 5 ₹29,200 लेवल 6 ₹35,400 एसएससी नौकरियों के लिए वर्तमान मूल वेतन स्तर के अनुसार, कर्मचारियों को प्राप्त होता है: महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए - आमतौर पर 27%),विभाग के आधार पर अन्य भत्ते। उदाहरण के लिए, एक एमटीएस कर्मचारी (स्तर 1) को भत्ते के बाद लगभग ₹25,000-₹27,000 मिलते हैं। 8वें वेतन आयोग में अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? इससे पहले, 7वें वेतन आयोग ने अधिकांश श्रेणियों के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया था। 8वें के लिए, संभावनाओं में शामिल हैं: 1.7, 1.8, 2.2, 2.4 (अनुमानित लेकिन आधिकारिक नहीं)। चूंकि समिति की रिपोर्ट लंबित है, इसलिए कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है।