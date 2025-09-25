Language
    Mutual Fund में निवेश करने से पहले कैसे जानें किस फंड में कितना रिस्क, एक्सपर्ट ने क्या बताया?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:56 PM (IST)

    म्यूचुअल फंड अपने आकर्षक रिटर्न के चलते निवेशकों के बीच काफी पसंद किया जाता है। इसमें मिलने वाले रिटर्न को सुनकर लोग इसकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन रिटर्न के मोह में अक्सर निवेशक रिस्क देखना भूल जाते हैं। आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त आपको किन रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए?

    म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले इन रिस्क फैक्टर्स का रखें ध्यान

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज हर कोई निवेश करना चाहता है। इसका कारण है, इसमें मिलने वाला आकर्षक रिटर्न। रिटर्न की वजह से ही लोग म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। कई बार रिटर्न को देखकर, लोग रिस्क देखना भूल जाते हैं।

    आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि किसी भी फंड में निवेश करने से पहले आपको कौन-से रिस्क फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए। इसे लेकर हमने यूटीआई एएमसी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट्स, फरहाद गादीवाला से बातचीत की।

    कैसे जांचे रिस्क?

    म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एक सुविधाजनक माध्यम तो हैं, लेकिन निवेशकों को इसमें शामिल जोखिमों को भी समझना चाहिए। सबसे आम जोखिम शेयर मार्केट का होता है। इक्विटी फंड शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के अधीन होते हैं, और डेट फंड ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और क्रेडिट गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं।

    म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव निवेशकों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।

    इसका अलावा डेट और स्मॉल और माइक्रो कैप फंड में लिक्विडिटी रिस्क भी ज्यादा होता है। इन्हें शेयर बाजार में गिरावट के समय निकालना मुश्किल हो जाता है। वहीं रिस्क तब भी ज्यादा बढ़ जाता है, जब फंड कुछ ही सेक्टर्स में निवेश करते हैं। ऐसे फंड में विविधीकरण कम होता है।

    ऐसे ही अगर आपके फंड से मिलने वाला रिटर्न, हर साल बढ़ने वाली महंगाई दर से आगे नहीं बढ़ पाता, तो ये नुकसानदायक बन जाता है। वहीं निवेशकों का फंड के प्रति कैसा बर्ताव है, उस पर भी रिटर्न निर्भर करता है। जैसे नेगेटिव पोर्टफोलियो देख फंड बदलते रहना, रिटर्न के पीछे भागना इत्यादि।

    फरहाद गादीवाला कहते हैं कि निवेशकों को ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न स्टॉक मार्केट पर निर्भर है। इसके तहत आपको फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता, ये बदलता रहता है। इसलिए फंड में लंबे समय तक बने रहें।

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)