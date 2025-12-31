Language
    मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या हैं 5 बड़े अंतर? इस कैटेगरी में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद

    मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) के बीच कई अंतर हैं। मल्टी कैप फंड को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कम से कम 25% निवेश करना होता है ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरी होती हैं। इनमें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं। खास बात ये है कि ये दोनों ही इक्विटी फंड हैं जो अलग-अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है।

    मल्टी कैप फंड :

    • मल्टी कैप फंड को लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में कम से कम 25% निवेश करना होता है
    • यह फंड स्थिरता और डायवर्सिफिकेशन प्रदान करता है
    • मल्टी कैप फंड में निवेश करने से आपको विभिन्न मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करने का अवसर मिलता है

    फ्लेक्सी कैप फंड :

    • फ्लेक्सी कैप फंड में आवंटन के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं है और यह किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है
    • यह फंड अधिक लिफ्टेबिलिटी और हाई रिटर्न की संभावना प्रदान करता है
    • फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को अधिक विवेकाधिकार होता है और वे मार्केट की स्थितियों के अनुसार निवेश कर सकते हैं

    इन दोनों फंड्स में 5 बड़े अंतर हैं :

    • आवंटन : मल्टी कैप फंड को लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में कम से कम 25% निवेश करना जरूरी है, मगर फ्लेक्सी कैप फंड के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं होती
    • डायवर्सिफिकेशन : मल्टी कैप फंड ज्यादा डायवर्सिफिकेशन ऑफर करता है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड अधिक लिफ्टेबिलिटी ऑफर करता है
    • रिटर्न : फ्लेक्सी कैप फंड में हाई रिटर्न की उम्मीद रहती है, जबकि मल्टी कैप फंड में स्थिरता की ज्यादा उम्मीद रहती है
    • जोखिम : मल्टी कैप फंड में कम जोखिम वाले होते हैं। इनके मुकाबले फ्लेक्सी कैप फंड में अधिक जोखिम होता है
    • फंड मैनेजर पर निर्भर : फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को अधिक अधिकार होता है। यानी वे अपने हिसाब से किसी श्रेणी में निवेश कम या ज्यादा कर सकता है, जबकि मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता

    (डिस्क्लेमर: यहां इक्विटी फंड्स की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। इक्विटी फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

