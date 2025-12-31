मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या हैं 5 बड़े अंतर? इस कैटेगरी में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरी होती हैं। इनमें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं। खास बात ये है कि ये दोनों ही इक्विटी फंड हैं जो अलग-अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है।

"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

(डिस्क्लेमर: यहां इक्विटी फंड्स की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। इक्विटी फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)