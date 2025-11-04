2025 में Mutual Funds मैनेजरों ने आपके पैसों को इन 6 शेयरों में खूब लगाया, 1 साल में इतनी बढ़ा दी हिस्सेदारी

नई दिल्ली। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके पैसों को Mutual Funds मैनेजर कहां लगा रहे हैं, तो यह खबर आप के लिए है। कई सालों की शानदार रैली के बाद, जिसमें बड़े इंडेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंचे थे, बड़े बाजारों में लंबे समय तक गिरावट देखी गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और देश में कॉर्पोरेट कमाई में ग्रोथ की धीमी रफ्तार, इन सबने मिलकर भागते हुए मार्केट पर ब्रेक लगा दिया है। खासकर मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों को असलियत का सामना करना पड़ा है।

Mutual Funds वालों ने कहां लगाया आपका पैसा? भारत के मास-मार्केट म्यूचुअल फंड्स के अनुभवी गेटकीपरों के लिए यह उथल-पुथल नई नहीं है। कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने मंदी से पहले ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी, और खराब मौसम की आशंका में अपने रिस्क लेवल को एडजस्ट कर लिया था। जैसे-जैसे उथल-पुथल बढ़ी, फंड मैनेजरों ने मौजूदा निराशा के बीच भी अच्छे मौके ढूंढना जारी रखा। आइए जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड मैनेजरों ने किन शेयरों में 2025 में आपका पैसा लगाया है।

Aptus Value Housing Finance India

KEI Industries

Crompton Greaves Consumer Electricals

PI Industries

Kirloskar Oil Engines

Indian Bank इस समय Aptus Value Housing Finance India में म्यूचुअल फंड हाउसों में 21.4 फीसदी हिस्सेदारी हैं। 2024 में इसी समय तक यह हिस्सेदारी 8.4 फीसदी थी। यानी इसमें 13 फीसदी का उछाल देखने को मिला है।