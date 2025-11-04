2025 में Mutual Funds मैनेजरों ने आपके पैसों को इन 6 शेयरों में खूब लगाया, 1 साल में इतनी बढ़ा दी हिस्सेदारी

Language
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) में निवेश करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, म्यूचुअल फंड मैनेजरों ने कुछ खास शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। Aptus Value Housing Finance, KEI Industries, Crompton Greaves Consumer Electricals, और Kirloskar Oil Engines में निवेश बढ़ा है। इंडियन बैंक में भी म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ा है।

    नई दिल्ली। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके पैसों को Mutual Funds मैनेजर कहां लगा रहे हैं, तो यह खबर आप के लिए है। कई सालों की शानदार रैली के बाद, जिसमें बड़े इंडेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंचे थे, बड़े बाजारों में लंबे समय तक गिरावट देखी गई है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और देश में कॉर्पोरेट कमाई में ग्रोथ की धीमी रफ्तार, इन सबने मिलकर भागते हुए मार्केट पर ब्रेक लगा दिया है। खासकर मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों को असलियत का सामना करना पड़ा है।

    Mutual Funds वालों ने कहां लगाया आपका पैसा?

    भारत के मास-मार्केट म्यूचुअल फंड्स के अनुभवी गेटकीपरों के लिए यह उथल-पुथल नई नहीं है। कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने मंदी से पहले ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी, और खराब मौसम की आशंका में अपने रिस्क लेवल को एडजस्ट कर लिया था। जैसे-जैसे उथल-पुथल बढ़ी, फंड मैनेजरों ने मौजूदा निराशा के बीच भी अच्छे मौके ढूंढना जारी रखा। आइए जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड मैनेजरों ने किन शेयरों में 2025 में आपका पैसा लगाया है।

    • Aptus Value Housing Finance India
    • KEI Industries
    • Crompton Greaves Consumer Electricals
    • PI Industries
    • Kirloskar Oil Engines
    • Indian Bank

    इस समय Aptus Value Housing Finance India में म्यूचुअल फंड हाउसों में 21.4 फीसदी हिस्सेदारी हैं। 2024 में इसी समय तक यह हिस्सेदारी 8.4 फीसदी थी। यानी इसमें 13 फीसदी का उछाल देखने को मिला है।

    KEI Industries में म्यूचुअल फंड हाउसों की हिस्सेदारी 2025 में अब तक 24.9 फीसदी है। वहीं, 2024 में इसी समय तक यह 13.3 फीसदी थी। यानी इसें 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

    Crompton Greaves Consumer Electricals में इस समय म्यूचुअल फंड हाउसों की हिस्सेदारी 50.8 फीसदी है। 2024 में इसी अवधि में हिस्सेदारी 41.7 फीसदी है।

    PI Industries में 2025 में इस समय तक म्यूचुअल फंड हाउसों में 20.5 फीसदी की हिस्सेदारी है। 2024 में यह 41.7 फीसदी थी। यानी इसमें 9.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।

    Kirloskar Oil Engines में म्यूचुअल फंड हाउसों की 2025 में 25.5 फीसदी हिस्सेदारी है। 2024 में यह हिस्सेदारी 21 फीसदी थी।

    इंडियन बैंक में 2025 में अब तक म्यूचुअल फंड हाउसों की हिस्सेदारी 14.4 फीसदी है, जबकि 2024 में यह 12.3 फीसदी थी। 

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)