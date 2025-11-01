रिस्क लेकर जिन्होंने भी इन 5 म्यूचुअल फंड्स में लगाया पैसा हो गए मालामाल, मिला छप्परफाड़ रिटर्न; ये रही लिस्ट

नई दिल्ली। आज के समय में लोग म्यूचुअल फंड (mutual funds) में निवेश करके बड़ा फंड बना रहे हैं। लेकिन यहां पर निवेश करने में रिस्क भी है।। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी बाजार के अनुसार ही रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा शेयर मार्केट में ही लगाते हैं। लेकिन कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। यानी बिना रिस्क के आप बड़े लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने तगड़ा रिटर्न दिया है और निवेशकों को मालामाल कर दिया। आज हम आपको ऐसे ही 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

जैसे-जैसे 2025 खत्म हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप अपनी तेज ग्रोथ की वजह से अलग पहचान बना रहा है - हाई-रिस्क म्यूचुअल फंड। ये ऐसे फंड हैं जो मार्केट में उतार-चढ़ाव का फायदा उठाते हैं और बेहतरीन रिटर्न पाने के लिए अलग-अलग सेक्टर, मार्केट साइज़ या थीम पर फोकस करके दांव लगाते हैं। लेकिन यह रिस्क जो इन रिटर्न को बढ़ाता है, वह शॉर्ट-टर्म में नुकसान भी बढ़ा सकता है।

Top 5 Mutual Funds: रिस्क लेकर रिटर्न देने वाले टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जैसे-जैसे इन्वेस्टर 2026 के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हाई-रिस्क, हाई-रिटर्न फंड्स में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक मज़बूत दौर के बाद स्थिर होता है - जैसा कि हमने 2024 और 2025 के ज्यादातर समय में देखा है - तो अक्सर रैली का अगला चरण उन लोगों को फायदा पहुंचाता है जिन्होंने जल्दी एंट्री की थी, भले ही उन्हें उतार-चढ़ाव झेलने की हिम्मत रखनी पड़ी हो।

Invesco India PSU Equity Fund Bandhan Small Cap Fund Motilal Oswal Midcap Fund Nippon India Power & Infra Fund ICICI Pru Infrastructure Fund Invesco India PSU Equity Fund इनवेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड मुख्य रूप से उन कंपनियों में निवेश करता है जहाँ केंद्र या राज्य सरकार की ज़्यादातर हिस्सेदारी होती है या मैनेजमेंट के फैसलों पर उनका काफी कंट्रोल होता है। फंड ने 30.59% का मजबूत 5-साल का CAGR दिया है, जो अनुकूल साइकिल के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने की इसकी क्षमता को दिखाता है। फंड में बहुत ज्यादा वोलैटिलिटी है, जिसका सालाना स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 20.56% है, जो कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव को दिखाता है। 0.36 का शार्प रेशियो और 0.80 का सॉर्टिनो रेशियो ज्यादा रिस्क के बावजूद मजबूत रिटर्न देने की इसकी क्षमता को दिखाता है।

इसकी टॉप होल्डिंग्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (9.05%), SBI (8.8%), और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (7.73%) शामिल हैं। सेक्टर एलोकेशन में पावर (25.2%), कैपिटल गुड्स (23.8%), और क्रूड ऑयल (14.07%) का दबदबा है। Bandhan Small Cap Fund बंधन स्मॉल कैप फंड अपने बिजनेस लाइफ साइकिल के शुरुआती दौर में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियों की पहचान करने पर फोकस करता है, जिसका मकसद उन मौकों को भुनाना है, इससे पहले कि वे मिड या लार्ज-कैप लीडर बन जाएं। पिछले पांच सालों में, फंड ने 36.09% का शानदार CAGR दिया है, जो स्मॉल-कैप दुनिया में स्टॉक चुनने की इसकी मजबूत क्षमता को दिखाता है। हालांकि, यह परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वोलैटिलिटी के साथ आती है, जो लगभग 17.55% के सालाना SD से पता चलता है।

टॉप होल्डिंग्स में शोभा (3.38%), REC (2.4%), और L&T फूड्स (2.2%) शामिल हैं। फंड का सेक्टर एक्सपोजर फाइनेंस (12.3%), हेल्थकेयर (11.1%), और रियल्टी (8.3%) की ओर झुका हुआ है, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें घरेलू आर्थिक विस्तार के दौरान सबसे ज्यादा फायदा होता है।

Motilal Oswal Midcap Fund मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड एक कंसंट्रेटेड अप्रोच और ग्रोथ-ओरिएंटेड सेक्टर्स की तरफ झुकाव रखता है - जो बुलिश फेज़ में तेज़ी से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मार्केट में गिरावट के दौरान इसमें ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। रिस्क के नजरिए से, फंड में सालाना स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 17.21% के साथ ज्यादा वोलैटिलिटी दिखती है, जो साइक्लिकल और हाई-बीटा स्टॉक्स में इसके एक्सपोजर को दिखाता है।

पोर्टफोलियो 25-30 स्टॉक्स में कंसंट्रेटेड रहता है, जिसमें IT (25.4%), रिटेल (16.1%), और इलेक्ट्रिकल (16.1%) सेक्टर्स की तरफ काफी झुकाव है, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो भारत की मिड-कैप ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। Nippon India Power & Infra Fund निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का मकसद भारत के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर के रिवाइवल का फायदा उठाना है। पिछले पांच सालों में, इस फंड ने 32.34% का CAGR दिया है, जिसे भारत के मजबूत कैपेक्स मोमेंटम, पॉलिसी रिफॉर्म्स और पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बढ़ती डिमांड से फायदा हुआ है।

ICICI Pru Infrastructure Fund ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक थीमेटिक इक्विटी स्कीम है जो भारत के फिजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने वाली कंपनियों पर फोकस करती है - कंस्ट्रक्शन, पावर और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग तक। पिछले पाँच सालों में, फंड ने लगभग 35.45% का CAGR दिया है, जो भारत में चल रही कैपेक्स-आधारित रिकवरी में इसकी मजबूत भागीदारी को दिखाता है।