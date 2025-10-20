Mutual Funds पर आ गई बड़ी खबर, 2025 में अब तक IPO में किया 23000 करोड़ रुपये का निवेश

नई दिल्ली। Mutual Fund: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पढ़नी इसलिए चाहिए क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं वो म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहां लगाते हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनियां अपना पैसा सीधा आईपीओ में लगाती है। अब इसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड (MF) ने 2025 में अब तक IPO में लगभग 22,750 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह इस वर्ष प्राथमिक बाजार से जुटाए गए कुल 1.22 लाख करोड़ रुपये का लगभग 19 प्रतिशत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनवरी से अक्टूबर के मध्य तक फंड हाउसों ने एंकर निवेश के माध्यम से 15,158 करोड़ रुपये और योग्य संस्थागत खरीदार (QIB, गैर-एंकर) खंड में 7,590 करोड़ रुपये का निवेश किया। औसतन 20,000 करोड़ रुपये प्रति माह से अधिक के मजबूत व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) प्रवाह और फंडों में समग्र प्रवाह ने, मिश्रित विदेशी निवेशकों के प्रवाह के बीच भी, MF को बड़े IPO में भाग लेने के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान की है।

2025 के अब तक 5 सबसे बड़े IPO में म्यूचुअल फंड की 42% हिस्सेदारी साल के 5 सबसे बड़े आईपीओ - टाटा कैपिटल (15,511.9 करोड़ रुपये), एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (12,500 करोड़ रुपये), एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (11,604.7 करोड़ रुपये), हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज (8,750 करोड़ रुपये) और एथर एनर्जी (2,980.8 करोड़ रुपये) - ने कुल आय का 42 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया और म्यूचुअल फंड निवेश का लगभग 44 प्रतिशत अवशोषित किया।

हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने फंडों से 3,548 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जो इसके IPO का लगभग 40.5 प्रतिशत है, जबकि एथर एनर्जी को 1,379 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, प्रत्येक को 1,800 करोड़ रुपये से 2,200 करोड़ रुपये के बीच आवंटन प्राप्त हुआ। अन्य महत्वपूर्ण आवंटनों में एंथम बायोसाइंसेज (738 करोड़ रुपये), श्लॉस बैंगलोर (839 करोड़ रुपये) और जेएसडब्ल्यू सीमेंट (656 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जिससे केवल आठ IPO में म्यूचुअल फंड निवेश 8,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।