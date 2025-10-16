Mutual Fund में 4 या 5 महीने से लगातार नुकसान हो रहा है, अब क्या करें; एक्सपर्ट ने क्या दी इस पर राय?

नई दिल्ली। आज के समय लोग म्यूचुअल फंड में बढ़-चढ़कर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश भी करना चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहने की वजह से इसमें रिस्क तो है, लेकिन उतना ही फायदा भी इससे मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये हैं कि तब क्या करें, जब किसी म्यूचुअल फंड से लगातार 3 से 4 महीने तक नुकसान हो रहा है। हमने इसे लेकर एक्सपर्ट से बातचीत की है। यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर विशाल चोपड़ा से हमने म्यूचुअल फंड पर कई तरह के सवाल पूछे थे। हमने उनसे पूछा अगर किसी म्यूचुअल फंड से 4 या 5 महीने तक नुकसान हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए?

आपको ऐसे समय में अपने लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई म्यूचुअल फंड गिर रहा हो, तो ये समय ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए अच्छा होता है। ऐसे समय में आप कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा इक्विटी खरीद सकते हैं।



(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)