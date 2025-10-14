Top Mutual Fund: भाई साहब! इस म्यूचुअल फंड ने दिया एक साल में 100% तक का रिटर्न, देखें टॉप फंड की पूरी लिस्ट  

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड के आकर्षक रिटर्न को देखते हुए हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए कुछ म्यूचुअल फंड से आपको भारी नुकसान हो सकता है।

हालांकि कुछ फंड ऐसे भी हो सकते हैं, जो आपको इतना रिटर्न दें जिसकी आपने उम्मीद न की हो। आज हम ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने एक साल में 100 फीसदी रिटर्न दिया है। किस फंड ने दिया 100 फीसदी रिटर्न? DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसी इक्विटी ओमनी FOF ने एक साल में 100.41 फीसदी रिटर्न दिया है। इसके एक यूनिट की कीमत 47.54 रुपये है। सुबह 8.55 बजे ये 1.91 फीसदी गिरा हुआ है। वहीं इसके तीन साल का CAGR 51.94 फीसदी है।