कौन सी है वो स्कीम जिसके जरिए MSME को मिलता है 100 करोड़ तक का लोन, इस तरह मिलेगा फायदा; ये रहा पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। 2025 की शुरुआत में मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना पर मुहर लगाई थी जिसके जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। आज हम आपको इसी स्कीम के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से आप इस योजना के जरिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन पा सकते हैं।



इस योजना का नाम म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है। इसका मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्रेडिट की उपलब्धता को बेहतर बनाना है। यह स्कीम MSME सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया यूनियन बजट 2024-25 में तय किए गए लक्ष्यों के हिसाब से है।



जब इस स्कीम को मंजूरी दी गई थी तब वित्त मंत्रालय ने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भारत की GDP में 17 परसेंट का योगदान देता है और 27.3 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को रोजगार देता है।