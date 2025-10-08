Udyam पोर्टल पर 6.9 करोड़ MSME हुए रजिस्टर, 30 करोड़ लोगों का दे रहे हैं रोजगार
उद्यम पोर्टल पर 6.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई (MSME) हैं जो लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय का लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में इस पारिस्थितिकी तंत्र में 4 करोड़ और एमएसएमई जोड़ना है। एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थिरता प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्त तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली। भारत में आज उद्यम पोर्टल पर 6.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई हैं। अप्रैल 2023 में यह संख्या लगभग 1.6 करोड़ थी। एमएसएमई मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. रजनीश ने कहा, "हमारा लक्ष्य अगले चार से 5 वर्षों में इस पारिस्थितिकी तंत्र में 4 करोड़ और एमएसएमई जोड़ना है।"
30 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा MSME सेक्टर
एमएसएमई मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. रजनीश ने कहा कि MSME भारत के समावेशी विकास और रोजगार सृजन के सच्चे इंजन हैं। भारत में आज उद्यम पोर्टल पर 6.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई हैं, जो लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
फ्यूचर रेडी एमएसएमई: डिजिटल, ग्रीन और समावेशी विषय पर फिक्की सीएमएसएमई शिखर सम्मेलन 2025 (FICCI CMSME Summit 2025) के 11वें संस्करण को संबोधित करते हुए, डॉ. रजनीश ने रेखांकित किया कि एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी, स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्त तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई टियर 2, 3, 4 और 5 शहरों में फैले हुए हैं और भारत की लचीली और भौगोलिक रूप से समावेशी विकास कहानी की रीढ़ बन गए हैं।
MSME को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं कई स्कीम
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के जरिए लोन लिया जा सकता है। अलग-अलग योजनाओं के जरिए लाखों MSME तरक्की कर रहे हैं। अगर आप भी एमएसएमई उद्योग चलाते हैं तो आपको सरकार की निम्न योजनाएं लाभ दे सकती हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE)
ZED (शून्य दोष, शून्य प्रभाव) प्रमाणन योजना
उद्यम सहायता मंच (UAP)
स्टैंड-अप इंडिया योजना
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)
उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना
बाजार पहुँच पहल (MAI) योजना
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
SFURTI (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना)
