Udyam पोर्टल पर 6.9 करोड़ MSME हुए रजिस्टर, 30 करोड़ लोगों का दे रहे हैं रोजगार

उद्यम पोर्टल पर 6.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई (MSME) हैं जो लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय का लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में इस पारिस्थितिकी तंत्र में 4 करोड़ और एमएसएमई जोड़ना है। एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थिरता प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्त तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली। भारत में आज उद्यम पोर्टल पर 6.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई हैं। अप्रैल 2023 में यह संख्या लगभग 1.6 करोड़ थी। एमएसएमई मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. रजनीश ने कहा, "हमारा लक्ष्य अगले चार से 5 वर्षों में इस पारिस्थितिकी तंत्र में 4 करोड़ और एमएसएमई जोड़ना है।"

फ्यूचर रेडी एमएसएमई: डिजिटल, ग्रीन और समावेशी विषय पर फिक्की सीएमएसएमई शिखर सम्मेलन 2025 (FICCI CMSME Summit 2025) के 11वें संस्करण को संबोधित करते हुए, डॉ. रजनीश ने रेखांकित किया कि एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी, स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्त तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।