Makhana Vikas Yojana: क्या है मखाना विकास योजना? खेती के लिए सरकार देती है इतने रुपये, कैसे करें आवेदन

नई दिल्ली। बिहार के किसानों के लिए राज्य के कृषि विभाग ने “मखाना विकास योजना (Makhana Vikas Yojana)” चल रही है। इसका उद्देश्य राज्य में मखाना की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी और पारंपरिक उपकरणों पर 75% तक की सब्सिडी यानी अनुदान मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



योजना का उद्देश्य बिहार देश में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब तक अधिकतर किसान पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहे हैं। मखाना विकास योजना का मकसद इन किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर उत्पादन बढ़ाना और आय में बढ़ोतरी करना है।



किन जिलों में लागू होगी योजना यह योजना फिलहाल बिहार के 10 जिलों में लागू की जा रही है। इनमें कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया शामिल हैं। इन जिलों को सरकार ने शेड्यूल 1, 2 और 3 के अंतर्गत चयनित किया है।

क्या मिलेगा किसानों को फायदा 1. ट्रेनिंग और वर्कशॉप किसानों को मखाना की आधुनिक खेती और प्रोसेसिंग के तरीकों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ा सकें।

2. उपकरणों पर अनुदान किसानों को मखाना की खेती में उपयोग होने वाले पारंपरिक औज़ारों पर 75% तक का अनुदान (अधिकतम ₹16,575/-) मिलेगा। इनमें औका, गंज, करा, खैंची, छलनी, चटाई, अफरा और थप्पी जैसे उपकरण शामिल हैं। कौन ले सकता है लाभ (पात्रता) आवेदक किसान होना चाहिए।

किसान का संबंध इन 10 चयनित जिलों में से किसी एक से होना चाहिए।

किसान के पास कम से कम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) कृषि भूमि होनी चाहिए।

आवेदक का DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। माखाना विकास योजना की खास बातें माखाना विकास योजना के तहत लाभार्थियों में महिलाओं की 30% भागीदारी तय की गई है।

रैयत किसान भूमि दस्तावेजो के आधार पर और गैर-रैयत किसान अनुबंध पत्र (Contract Form) के आधार पर लाभ ले सकते हैं।

चयन पहले आओ, पहले पाओ (First Come, First Serve) के आधार पर होगा। आवेदन कैसे करें (Online Process) सबसे पहले DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इसके लिए DBT पोर्टल के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं। आधार वेरिफिकेशन का तरीका (OTP/Bio-auth/IRIS) चुनें। आधार नंबर और नाम डालकर Authentication करें। OTP डालकर Validate OTP पर क्लिक करें। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की जानकारी भरें और Farmer Registration पर क्लिक करें। किसान का विवरण, भूमि की जानकारी और बैंक डिटेल भरें, फिर Submit करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी (13 अंकों की) जनरेट होगी। 48 घंटे बाद किसान इसी आईडी से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लिए आवेदन 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिंक पर क्लिक करें।