AGR बकाया पर कोर्ट के फैसले के बीच Vodafone Idea ने सरकार से किया ये वादा! कल फिर मचेगी शेयर खरीद की लूट?
वोडाफोन आइडिया (VI Share Price) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद एजीआर बकाया मामले को सुलझाने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ काम करने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वोडाफोन आइडिया की शिकायतों पर विचार करने की अनुमति दे दी है। कंपनी का एजीआर बकाया ₹ 83,400 करोड़ है, और कुल ऋण लगभग ₹ 2 लाख करोड़ है। कंपनी को उम्मीद है कि सरकार से राहत मिलने पर उसके शेयर की कीमत में उछाल आ सकता है।
नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया (VI Share Price) सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद, एजीआर बकाया मामले को सुलझाने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी ने सोमवार को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार को एजीआर से जुड़े मुद्दों पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की शिकायतों पर विचार करने की अनुमति दे दी है।"
उन्होंने आगे कहा, "हम अपने लगभग 20 करोड़ ग्राहकों के हित में इस मामले को सुलझाने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।"
सोमवार (27 अक्टूबर 2025) को, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वोडाफोन आइडिया के अरबों डॉलर के पिछले बकाये पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे दी , जिससे कभी भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रही वोडाफोन आइडिया के पुनरुद्धार की उम्मीदें फिर से जग गईं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र ने 20 करोड़ ग्राहकों के हित में, कर्ज़ के बदले कंपनी में इक्विटी ली थी।
वोडाफोन आइडिया का कितना AGR बकाया
आज की तारीख में, वोडाफोन आइडिया का AGR बकाया ₹ 83,400 करोड़ है। जुर्माना, ब्याज, स्पेक्ट्रम और लाइसेंस शुल्क आदि सहित, कुल ऋण लगभग ₹ 2 लाख करोड़ है।
कर्ज में कोई भी बड़ी कमी वोडाफोन आइडिया के लिए जीवन रेखा होगी, जिसने 2016 के बाद से तिमाही लाभ की सूचना नहीं दी है, जब वोडाफोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आदित्य बिड़ला समूह की आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के साथ विलय हुआ था। यह रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के शुरू किए गए उद्योग-व्यापी समेकन का परिणाम था, जिसने उस वर्ष मुफ्त में आवाज और डेटा की पेशकश करते हुए परिचालन शुरू किया था।
वोडाफोन आइडिया ने तर्क दिया है कि एजीआर बकाया का बोझ उसके अस्तित्व के लिए खतरा है और वह राहत के बिना “वित्त वर्ष 2026 से आगे काम नहीं कर सकती”।
6 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया कि सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए एकमुश्त निपटान पर विचार कर रही है , हालांकि दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाद में संकेत दिया कि सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 49% से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।
VI Share Price Today
सोमवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर (Vodafone Idea Share Price) की कीमत सितंबर 2024 के बाद से 10% बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, हालांकि बाद में कुछ बढ़त कम होकर 3.85% बढ़कर ₹ 9.99 पर बंद हुई। बेंचमार्क सेंसेक्स 0.67% बढ़कर 84,778.84 अंक पर पहुंच गया।
VI Share Price टारगेट
VI शेयर पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पेनाल्टी और ब्याज को माफ किया गया तो कंपनी को 50000 करोड़ की राहत मिल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो शेयर 15 रुपये के पार जा सकता है।
यह भी पढ़ें: AGR बकाया पर Vodafone Idea को सुप्रीम कोर्ट से मिली संजीवनी, शेयरों में जबरदस्त उछाल
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।