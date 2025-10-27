AGR बकाया पर Vodafone Idea को सुप्रीम कोर्ट से मिली संजीवनी, शेयरों में जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया (Vodafone Idea AGR Dues) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इस मामले पर फिर से विचार कर सकती है, कोई कारण नहीं है कि सरकार दोबारा विचार नहीं करे, ये पूरा मामला पॉलिसी से जुड़ा, सरकार इस जो चाहे फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद वोडाफोन आइडडिया के शेयरों (Vodafone Idea shares) में जबरदस्त तेजी आ गई है और स्टॉक साढ़े 8 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 10.44 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पेनाल्टी और ब्याज को माफ किया जाता है तो कंपनी को 50000 करोड़ का रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे में शेयर 15 रुपये के पार जा सकता है। क्या है AGR बकाया? दरअसल, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) आय का वह आँकड़ा है जिसका उपयोग दूरसंचार कंपनियों द्वारा सरकार को देय लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिए किया जाता है। टेलीकॉम कंपनी और केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इस याचिका पर सुनवाई पहले भी कई बार स्थगित की जा चुकी है।