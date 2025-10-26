केंद्र सरकार ने पलवल तक मेट्रो विस्तार की योजना को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली से हरियाणा तक सफर होगा आसान
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार ने पलवल तक मेट्रो विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। गौतम ने कहा कि यह पलवल के लोगों के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
जागरण संवाददाता, पलवल। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय ने पलवल तक मेट्रो विस्तार की योजना को हरी झंडी दिखा दी है।
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल का हृदय से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो विस्तार पलवल के लोगों के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने बताया कि वे काफी समय से पलवल में मेट्रो चलाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल से कई बार मुलाकात की और पलवल तक मेट्रो विस्तार का आग्रह किया था।
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मेट्रो विस्तार से दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल के बीच सफर करने वालों को एक बेहतर परिवहन विकल्प मिलेगा। मेट्रो का विस्तार क्षेत्र की प्रगति और सुविधा दोनों को नई दिशा देगा।
