केंद्र सरकार ने पलवल तक मेट्रो विस्तार की योजना को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली से हरियाणा तक सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, पलवल। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय ने पलवल तक मेट्रो विस्तार की योजना को हरी झंडी दिखा दी है।

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल का हृदय से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो विस्तार पलवल के लोगों के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।