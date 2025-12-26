SFURTI स्कीम क्या है, जिसमें सरकार दे रही 8 करोड़ रुपये; कैसे करें आवेदन? जानें फायदे

नई दिल्ली। यदि आपने कभी सोचा हो कि हमारे गांवों और कस्बों में काम करने वाले कारीगर, बुनकर, कुम्हार, कोयर या खादी से जुड़े लोग अपने काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए सरकार की एक खास योजना SFURTI यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है।

योजना काम कैसे करती है? SFURTI योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी कॉयर बोर्ड के पास है, जो इस योजना का नोडल एजेंसी है। जमीन पर काम करने के लिए कॉयर बोर्ड अलग-अलग क्लस्टरों के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों (IA) को चुनता है। इन क्लस्टरों में आम तौर पर एक ही क्षेत्र में रहने वाले करीब 500 कारीगर या छोटे उद्यमी शामिल होते हैं।

कितना फंड मिलता है? SFURTI योजना के तहत एक क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम ₹8 करोड़ तक का फंड उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सॉफ्ट इंटरवेंशन (जैसे स्किल ट्रेनिंग, डिजाइन डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग आदि) पर सरकार 100% खर्च उठाती है। हार्ड इंटरवेंशन (जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर, मशीनरी, रॉ मटेरियल बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर) पर सामान्य राज्यों में 75% फंड सरकार देती है। जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी राज्यों में 90% तक सरकारी सहायता मिलती है। बाकी हिस्सा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या क्लस्टर से आता है।

