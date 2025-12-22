कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीदता है कौन सा भारतीय सामान? देश के बाहर बढ़ाना है कारोबार, तो देख लें ये लिस्ट

Indian export opportunities 2025: अगर आप कारोबार करते हैं या देश से बाहर अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो एक सवाल सबसे अहम है कि आखिर कौन-सा सामान किस देश में ज्यादा बिकता है? क्योंकि, अगर सही मार्केट की पहचान हो जाए, तो मुनाफा बढ़ाना आसान हो जाता है। भारत से हर साल अरबों रुपए का सामान विदेशों (best markets for Indian exports) में भेजा जाता है, लेकिन हर प्रोडक्ट की डिमांड हर देश में एक जैसी नहीं होती।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मसलन, रेडीमेड गारमेंट्स अमेरिका और यूरोप में ज्यादा जाते हैं, वहीं मरीन प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग जापान और यूरोपीय यूनियन में है। मसाले एशिया से लेकर अमेरिका तक पहुंचते हैं, तो चमड़ा और इंजीनियरिंग आइटम्स यूरोपीय देशों में खास पसंद किए जाते हैं।

अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं या मौजूदा बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-सा प्रोडक्ट किस देश में सबसे ज्यादा निर्यात होता है। नीचे दी गई 16 तरह के सामानों की लिस्ट आपको साफ-साफ बताएगी कि आपका सामान किस विदेशी बाजार में सबसे ज्यादा मौके बना सकता है और यहीं से शुरू हो सकता है आपका ग्लोबल सफर।