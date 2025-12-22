कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीदता है कौन सा भारतीय सामान? देश के बाहर बढ़ाना है कारोबार, तो देख लें ये लिस्ट
India export by product and country: अगर आप कारोबार करते हैं या देश से बाहर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कौन-सा सामान किस देश ...और पढ़ें
Indian export opportunities 2025: अगर आप कारोबार करते हैं या देश से बाहर अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो एक सवाल सबसे अहम है कि आखिर कौन-सा सामान किस देश में ज्यादा बिकता है? क्योंकि, अगर सही मार्केट की पहचान हो जाए, तो मुनाफा बढ़ाना आसान हो जाता है। भारत से हर साल अरबों रुपए का सामान विदेशों (best markets for Indian exports) में भेजा जाता है, लेकिन हर प्रोडक्ट की डिमांड हर देश में एक जैसी नहीं होती।
मसलन, रेडीमेड गारमेंट्स अमेरिका और यूरोप में ज्यादा जाते हैं, वहीं मरीन प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग जापान और यूरोपीय यूनियन में है। मसाले एशिया से लेकर अमेरिका तक पहुंचते हैं, तो चमड़ा और इंजीनियरिंग आइटम्स यूरोपीय देशों में खास पसंद किए जाते हैं।
अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं या मौजूदा बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-सा प्रोडक्ट किस देश में सबसे ज्यादा निर्यात होता है। नीचे दी गई 16 तरह के सामानों की लिस्ट आपको साफ-साफ बताएगी कि आपका सामान किस विदेशी बाजार में सबसे ज्यादा मौके बना सकता है और यहीं से शुरू हो सकता है आपका ग्लोबल सफर।
किन देशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है कौन सा सामान?
|क्रमांक
|प्रोडक्ट ग्रुप
|देश
|1
|रेडीमेड गारमेंट्स
|अमेरिका, यूरोप, कनाडा, पश्चिमी एशिया, नॉर्थ अफ्रीका
|2
|प्लास्टिक आइटम्स
|संयुक्त अरब अमीरात (UAE), चीन, इटली, सऊदी अरब, ओमान
|3
|मरीन प्रोडक्टस (समुद्री उत्पाद)
|जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन (27 देशों का संघ), चीन, साउथ ईस्ट एशिया
|4
|खेल का सामान (Sports goods)
|ब्रिटेन (UK), अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका
|5
|मसाले (Spices)
|ईस्ट एशिया, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अफ्रीकन जोन एंड अमेरिकन जोन
|6
|काजू से बने प्रोडक्ट्स (Cashew items)
|अमेरिका, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, जापान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
|7
|शैलेक आइटम (Shellac items)
|इंडोनेशिया, जर्मनी, अरब रिपब्लिक अमीरात, अमेरिका और इटली
|8
|सिंथेटिक आइटम्स
|यूएई, ब्रिटेन, तुर्किए, अमेरिका और इटली
|9
|लेदर और लेदर के प्रोडक्ट्स
|जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका और फ्रांस
|10
|इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक आइटम्स
|अमेरिका, यूरोप, जापान, हॉन्गकॉन्ग, यूएई, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस
|11
|बेसिक केमिकल और सौंदर्य प्रसाधन का सामान
|अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, चीन, सिंगापुर और नीदरलैंड्स
|12
|केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स
|जापान, बेल्जिमय, इटली, फ्रांस, बांग्लादेश, अमेरिका और ब्रिटेन
|13
|ऊन और ऊनी कपड़े, बुने हुए कपड़े
|यूरोप, जापान और बांग्लादेश
|14
|प्रोसेस्ड फूड आइटम्स
|अमेरिका, यूरोप और जापान
|15
|इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
|अमेरिका, हॉन्गकॉन्ग, यूएई, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान
|16
|तंबाकू और तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स
|ईस्ट यूरोप
लिस्ट से साफ है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भी भारतीय सामान की दीवाने हैं।
SOURCE- DC MSME
