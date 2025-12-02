Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    Business Idea: इस बिजनेस में पैसा ही पैसा, शुरू करने पर हो सकती है मोटी कमाई; 12 महीनों रहती है इसकी डिमांड

    नई दिल्ली। Business Idea:  बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं होता है। उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे तो होते हैं लेकिन किस चीज का बिजनेस करें इसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जो आपको लखपति बना सकता है।

    भारत मोबिलिटी के भविष्य के तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में EVs की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की संख्या दिसंबर 2024 में 73,651 से बढ़कर जनवरी 2025 में 97,734 हो गई। इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर में भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया। सिर्फ एक महीने में यह संख्या 9,116 से बढ़कर 11,247 हो गई। यह कहना सही होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरे देश में कंज्यूमर की पहली पसंद बन रही हैं।

    Business Idea: EV चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस हो सकता है बेस्ट

    इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये दौर लोगों को ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल कर मोटी कमाई का मौका भी दे रहा है। यह बिजनेस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में तेजी के साथ भारत में EV चार्जिंग स्टेशनों में दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है।

    5,500 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और 1.2 लाख होम चार्जर पहले से ही इस बदलाव को पावर दे रहे हैं, और टाटा पावर EZ चार्ज जैसी कंपनियां पूरे देश में इसे लगाने में सबसे आगे हैं।

    भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (EVCS) लगाने के लिए नियमों को समझना, सही टेक्नोलॉजी चुनना और एक अच्छी जगह पक्की करना जरूरी है।

    कितना आएगा EV चार्जिंग स्टेशन लगाने में खर्च?

    EV चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस शुरू करने में बेसिक सेटअप के लिए ₹1 लाख से लेकर कई फास्ट चार्जर वाले बड़े स्टेशन के लिए ₹1 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। जितना बड़ा स्टेशन उतना ज्यादा खर्च।

    छोटे/बेसिक स्टेशन

    खर्च लगभग ₹1 लाख से ₹15 लाख तक हो सकता है।


    हार्डवेयर: एक बेसिक AC चार्जर की कीमत लगभग ₹30,000–₹1,00,000 हो सकती है, जबकि एक मिड-टियर 22 kW AC चार्जर की कीमत ₹1–2 लाख हो सकती है।

    फास्ट और हाई-पावर स्टेशन

    खर्च ₹15 लाख से ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा हो सकता है।

    हार्डवेयर: एक DC फास्ट चार्जर (30–60 kW) की कीमत प्रति यूनिट ₹7–12 लाख हो सकती है, जबकि हाई-पावर चार्जर (120 kW+) की कीमत ₹20 लाख से ज्यादा हो सकती है।

    इंफ्रास्ट्रक्चर: इस तरह के स्टेशन के लिए बड़े पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर और ग्रिड को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है।

    कितनी होती है कमाई?

    EV चार्जिंग स्टेशन की कमाई लोकेशन, स्टेशन के टाइप और इस्तेमाल जैसे फैक्टर्स के आधार पर काफी अलग-अलग होती है, लेकिन भारत में लगातार आने वाले फुटफॉल वाला स्टेशन हर महीने ₹80,000 से ₹1.5 लाख तक कमा सकता है, कुछ फास्ट-चार्जिंग स्टेशन हर महीने ₹3 लाख या उससे ज्यादा तक कमा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पर एडवरटाइजिंग, रिटेल पार्टनरशिप और फ्लीट डील्स जैसे एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स का भी असर पड़ता है।

