हेल्थ इंश्योरेंस में OPD कवर क्या है, क्यों है यह आज के समय में बहुत जरूरी?

नई दिल्ली। तेजी से बदलते स्वास्थ्य क्षेत्र में 'OPD कवर' शब्द अब काफी प्रचलित (What is an OPD cover) हो गया है। बढ़ते मेडिकल खर्चों के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकियों को समझना बेहद अहम हो गया है। अक्सर लोग केवल अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े खर्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में कई बार इलाज बिना भर्ती हुए ही हो जाता है। यही खर्च OPD कवर के अंतर्गत आता है।

क्या है OPD कवर? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) कवर का मतलब है ऐसा बीमा जो उन चिकित्सा खर्चों को कवर करता है जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। यानी डॉक्टर की सामान्य परामर्श फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट (जैसे ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, एमआरआई) दवाइयों के खर्च और छोटे-मोटे इलाज इन सबका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है।

जहां पारंपरिक हेल्थ इंश्योरेंस केवल भर्ती होने पर आने वाले खर्चों को कवर करता है, वहीं OPD कवर रोजमर्रा के इलाज को भी आर्थिक रूप से आसान बनाता है। क्यों जरूरी है OPD कवर? बढ़ती बीमारियों और महंगे मेडिकल टेस्ट्स के कारण अब डॉक्टर से बार-बार मिलना आम बात हो गई है। ऐसे में हर बार परामर्श या टेस्ट का पैसा अपनी जेब से देना महंगा पड़ सकता है।

सीमाएं और शर्तें हर पॉलिसी में कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे कि OPD बेनिफिट शुरू होने से पहले एक वेटिंग पीरियड या कुछ खर्चों पर सब-लिमिट होती है। इसलिए पॉलिसी लेते समय नियम शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।