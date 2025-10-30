Language
    हेल्थ इंश्योरेंस में OPD कवर क्या है, क्यों है यह आज के समय में बहुत जरूरी?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी कवर (What is an OPD cover) का महत्व बढ़ गया है। यह बीमा अस्पताल में भर्ती हुए बिना होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करता है, जैसे डॉक्टर की फीस, टेस्ट और दवाइयाँ। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। ओपीडी कवर बीमारियों का समय पर पता लगाने में भी मदद करता है।

    नई दिल्ली। तेजी से बदलते स्वास्थ्य क्षेत्र में 'OPD कवर' शब्द अब काफी प्रचलित (What is an OPD cover) हो गया है। बढ़ते मेडिकल खर्चों के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकियों को समझना बेहद अहम हो गया है। अक्सर लोग केवल अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े खर्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में कई बार इलाज बिना भर्ती हुए ही हो जाता है। यही खर्च OPD कवर के अंतर्गत आता है।

    क्या है OPD कवर?

    आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) कवर का मतलब है ऐसा बीमा जो उन चिकित्सा खर्चों को कवर करता है जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। यानी डॉक्टर की सामान्य परामर्श फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट (जैसे ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, एमआरआई) दवाइयों के खर्च और छोटे-मोटे इलाज इन सबका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है।

    जहां पारंपरिक हेल्थ इंश्योरेंस केवल भर्ती होने पर आने वाले खर्चों को कवर करता है, वहीं OPD कवर रोजमर्रा के इलाज को भी आर्थिक रूप से आसान बनाता है।

    क्यों जरूरी है OPD कवर?

    बढ़ती बीमारियों और महंगे मेडिकल टेस्ट्स के कारण अब डॉक्टर से बार-बार मिलना आम बात हो गई है। ऐसे में हर बार परामर्श या टेस्ट का पैसा अपनी जेब से देना महंगा पड़ सकता है।

    OPD कवर रखने से आपको इन खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती। यह नियमित जांच और शुरुआती इलाज को प्रोत्साहित करता है, जिससे गंभीर बीमारियों से पहले ही बचाव हो सकता है।

    क्या-क्या शामिल होता है OPD कवर में?

    डॉक्टर परामर्श शुल्क (Consultation Fees)

    डायग्नोस्टिक टेस्ट (ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, स्कैन आदि)

    दवाइयों का खर्च (Pharmacy Bills)

    फिजियोथेरेपी या छोटे इलाज

    छोटे ऑपरेशन या प्रोसिजर जो भर्ती हुए बिना हो जाते हैं


    किन लोगों के लिए उपयोगी है?

    जिन्हें बार-बार डॉक्टर से मिलना पड़ता है

    जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी क्रॉनिक बीमारियां हैं

    बुजुर्ग या छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए भी यह बेहद उपयोगी है


    कैसे काम करता है OPD कवर?

    OPD कवर के तहत बीमा कंपनी आपके खर्चों की रिइम्बर्समेंट करती है। यानी आप बिल और प्रिस्क्रिप्शन जमा करके पैसा वापस पा सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां कैशलेस OPD सेवाएं भी देती हैं, जिनमें आपको खुद से भुगतान नहीं करना पड़ता।

    सीमाएं और शर्तें

    हर पॉलिसी में कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे कि OPD बेनिफिट शुरू होने से पहले एक वेटिंग पीरियड या कुछ खर्चों पर सब-लिमिट होती है। इसलिए पॉलिसी लेते समय नियम शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

    OPD कवर के फायदे

    रोजमर्रा के इलाज में जेब से पैसा नहीं देना पड़ता।

    अस्पताल में भर्ती और बाहर दोनों तरह के इलाज को कवर करता है।

    समय रहते बीमारियों का पता चलता है।

    छोटे इलाजों के लिए भी इंश्योरेंस का लाभ मिलता है।


    सही OPD कवर पॉलिसी चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें

    कवर की सीमा और सब-लिमिट

    नेटवर्क हॉस्पिटल्स और कैशलेस क्लिनिक्स की उपलब्धता

    अतिरिक्त प्रीमियम की राशि

     