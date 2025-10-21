बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस परिवार के लिए कैसे चुनें, फ्लोटर या इंडिविजुअल पॉलिसी कौन-सी है आपके लिए बेहतर विकल्प

नई दिल्ली। आजकल हर परिवार चाहता है कि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त पैसों की चिंता न करनी पड़े। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है। क्या हर सदस्य के लिए अलग-अलग पॉलिसी लें या सबके लिए एक ही फैमिली फ्लोटर प्लान? दोनों का मकसद तो मेडिकल खर्चों से सुरक्षा देना है, लेकिन इनका तरीका और फायदा थोड़ा अलग होता है।

क्या होता है फैमिली फ्लोटर प्लान? फ्लोटर प्लान, जिसे फैमिली फ्लोटर भी कहा जाता है, में एक ही बीमा राशि (Sum Insured) होती है जो परिवार के सभी सदस्यों के बीच शेयर होती है। इसमें आम तौर पर पति-पत्नी, बच्चे और कभी-कभी माता-पिता या भाई-बहन भी कवर होते हैं।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार के चार सदस्य हैं, तो हर एक के लिए ₹5 लाख का अलग-अलग कवर लेने के बजाय, वही परिवार ₹10 लाख का एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकता है जो सभी पर लागू होगा।