    बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस परिवार के लिए कैसे चुनें, फ्लोटर या इंडिविजुअल पॉलिसी कौन-सी है आपके लिए बेहतर विकल्प

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:25 PM (IST)

    आजकल हर परिवार मेडिकल इमरजेंसी में पैसों की चिंता से बचना चाहता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय, फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी में से चुनाव करना मुश्किल होता है। फैमिली फ्लोटर प्लान में एक ही बीमा राशि परिवार के सदस्यों के बीच साझा होती है, जबकि इंडिविजुअल पॉलिसी हर सदस्य के लिए अलग होती है। युवा परिवारों के लिए फ्लोटर बेहतर है, लेकिन बुजुर्गों के लिए अलग पॉलिसी सही रहती है।

    नई दिल्ली। आजकल हर परिवार चाहता है कि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त पैसों की चिंता न करनी पड़े। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है। क्या हर सदस्य के लिए अलग-अलग पॉलिसी लें या सबके लिए एक ही फैमिली फ्लोटर प्लान? दोनों का मकसद तो मेडिकल खर्चों से सुरक्षा देना है, लेकिन इनका तरीका और फायदा थोड़ा अलग होता है।

    क्या होता है फैमिली फ्लोटर प्लान?

    फ्लोटर प्लान, जिसे फैमिली फ्लोटर भी कहा जाता है, में एक ही बीमा राशि (Sum Insured) होती है जो परिवार के सभी सदस्यों के बीच शेयर होती है। इसमें आम तौर पर पति-पत्नी, बच्चे और कभी-कभी माता-पिता या भाई-बहन भी कवर होते हैं।

    उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार के चार सदस्य हैं, तो हर एक के लिए ₹5 लाख का अलग-अलग कवर लेने के बजाय, वही परिवार ₹10 लाख का एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकता है जो सभी पर लागू होगा।

     

    आज के समय में खरीदार क्या देखते हैं?

    पहले लोग सिर्फ प्रीमियम (premium) देखकर पॉलिसी चुन लेते थे। लेकिन अब सोच बदल गई है। जानकारों के मुताबिक अब सिर्फ प्रीमियम की बात नहीं होती। परिवार ऐसे प्लान चाहते हैं जो लचीले हों, वेलनेस बेनिफिट्स दें और डिजिटल रूप से आसान हों। लोग अब ऐसे कवर्स देख रहे हैं जिनमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेंटल वेलनेस, और OPD (Outpatient Department) बेनिफिट्स भी शामिल हों। साथ ही, वे अब रूम रेंट लिमिट, को-पेमेंट और हॉस्पिटल नेटवर्क जैसे पॉइंट्स पर भी ध्यान दे रहे हैं।

    सीधे शब्दों में कहें तो, अब परिवार सस्ते प्लान से ज्यादा रियल वैल्यू देख रहे हैं।

    कब फैमिली फ्लोटर प्लान सही रहता है?

    कब उपयुक्त है कब नहीं लेना चाहिए
    युवा न्यूक्लियर फैमिली जिनमें क्लेम की संभावना कम हो जिन परिवारों में बुजुर्ग या बार-बार इलाज लेने वाले सदस्य हों
    ऐसे कपल जो भविष्य में बच्चे जोड़ने की सोच रहे हों जहां किसी सदस्य को पहले से क्रॉनिक बीमारी हो
    जो एक ही पॉलिसी और रिन्यूअल से काम निपटाना चाहते हों जो हर सदस्य के लिए अलग सुरक्षा चाहते हों


    अगर परिवार में किसी एक सदस्य (जैसे बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति) का बड़ा मेडिकल खर्च हो गया, तो बाकी सदस्यों के लिए इंश्योरेंस कवर कम बचता है। इसलिए ऐसे मामलों में अलग-अलग पॉलिसी या फ्लोटर के साथ टॉप-अप कवर का कॉम्बिनेशन बेहतर माना जाता है।