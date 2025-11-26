साइबर अटैक का है डर, तो जरूर लें ये खास Insurance Policy; हर नुकसान की होगी भरपाई

नई दिल्ली। साइबर बीमा (Cyber Insurance) एक खास तरह का बीमा है, जो साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कवर करता है। यह बीमा कंपनियों और व्यक्तियों को साइबर हमलों के कारण होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से बचाता है। आज के समय में साइबर हमले बहुत आम हो गए हैं और इनसे होने वाले नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं। आइए जानते हैं साइबर बीमा के लाभ क्या हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर बीमा क्यों है जरूरी साइबर बीमा जरूरी है क्योंकि यह साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कवर करता है। साइबर हमले किसी भी समय हो सकते हैं और इनसे होने वाले नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं। साइबर बीमा आपको साइबर हमलों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है। अगर आपके बिजनेस पर साइबर अटैक हुआ है तो ये आपके बिजनेस को फिस से खड़ा करने में मदद करेगा।