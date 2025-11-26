Language
    साइबर अटैक का है डर, तो जरूर लें ये खास Insurance Policy; हर नुकसान की होगी भरपाई

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    साइबर बीमा (Cyber Insurance) एक विशेष प्रकार की पॉलिसी है जो साइबर हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। यह डेटा चोरी, व्यावसायिक नुकसान और कानूनी खर्चों को कवर करता है। साइबर हमले होने पर, बीमा कंपनी नुकसान का आकलन करती है और पॉलिसी के अनुसार भरपाई करती है। यह साइबर अपराधों से होने वाले नुकसान से बचाने वाला एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है।

    साइबर अटैक के नुकसान से बचाता है साइबर इंश्योरेंस

    नई दिल्ली। साइबर बीमा (Cyber Insurance) एक खास तरह का बीमा है, जो साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कवर करता है। यह बीमा कंपनियों और व्यक्तियों को साइबर हमलों के कारण होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से बचाता है। आज के समय में साइबर हमले बहुत आम हो गए हैं और इनसे होने वाले नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं। आइए जानते हैं साइबर बीमा के लाभ क्या हैं। 

    साइबर बीमा क्यों है जरूरी

    साइबर बीमा जरूरी है क्योंकि यह साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कवर करता है। साइबर हमले किसी भी समय हो सकते हैं और इनसे होने वाले नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं। साइबर बीमा आपको साइबर हमलों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है। अगर आपके बिजनेस पर साइबर अटैक हुआ है तो ये आपके बिजनेस को फिस से खड़ा करने में मदद करेगा।

    साइबर बीमा क्या कवर करता है

    • डेटा चोरी और नुकसान
    • बिजनेस के नुकसान
    • साइबर हमलों के कारण होने वाले ग्राहकों के नुकसान
    • सभी कानूनी खर्चे
    • साइबर हमलों के कारण होने वाले अन्य खर्चे

    कैसे काम करता है साइबर बीमा

    साइबर बीमा कंपनियां साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए प्रीमियम लेती हैं। जब कोई साइबर हमला होता है, तो बीमाधारक कंपनी को सूचना देता है और कंपनी नुकसान का आकलन करती है। यदि नुकसान बीमा पॉलिसी के तहत आता है, तो कंपनी नुकसान की भरपाई करती है।

    कवच की तरह करता है काम

    साइबर बीमा एक जरूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कवच है जो साइबर हमलों से होने वाले नुकसान को कवर करता है। साइबर अटैक से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में ये काफी सहायक होगा। साइबर बीमा डेटा चोरी, साइबर हमलों, और अन्य साइबर अपराधों से होने वाले नुकसान को कवर करता है।
    खास बात ये है कि ये आपके कानूनी खर्चों और अन्य खर्चों को भी कवर करेगा।

