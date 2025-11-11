जीवन बीमा प्रीमियम में अक्टूबर में 12% की हुई बढ़ोतरी, जीएसटी दरों में कमी का दिखा फायदा

कोलकाता। भारत के जीवन बीमा क्षेत्र में लगातार दूसरे महीने दो अंकों की वृद्धि रही है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और इरडा के डाटा के अनुसार, अक्टूबर में जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम 12.1 प्रतिशत बढ़कर 34,007 करोड़ रुपये रहा है। अगस्त 2025 में नए बीमा प्रीमियम में 5.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह वृद्धि हुई है। इसमें व्यक्तिगत खंड के मजबूत प्रदर्शन का प्रमुख योगदान है। जीएसटी दरों में हालिया कमी ने व्यक्तिगत जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री की गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।