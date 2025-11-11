जीवन बीमा प्रीमियम में अक्टूबर में 12% की हुई बढ़ोतरी, जीएसटी दरों में कमी का दिखा फायदा
अक्टूबर में भारत की जीवन बीमा कंपनियों के नए प्रीमियम में 12.1% की वृद्धि हुई, जो 34,007 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि व्यक्तिगत खंड के मजबूत प्रदर्शन और जीएसटी दरों में कटौती के कारण हुई। एलआईसी ने अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखी, जबकि निजी कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।
कोलकाता। भारत के जीवन बीमा क्षेत्र में लगातार दूसरे महीने दो अंकों की वृद्धि रही है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और इरडा के डाटा के अनुसार, अक्टूबर में जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम 12.1 प्रतिशत बढ़कर 34,007 करोड़ रुपये रहा है। अगस्त 2025 में नए बीमा प्रीमियम में 5.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह वृद्धि हुई है। इसमें व्यक्तिगत खंड के मजबूत प्रदर्शन का प्रमुख योगदान है। जीएसटी दरों में हालिया कमी ने व्यक्तिगत जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री की गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बता दें कि सरकार ने 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया है। केयरएज के अनुसार, यह वृद्धि सभी खंडों में व्यापक है। सरकारी बीमा कंपनी एलआइसी ने अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखी है, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी दो अंकों की वृद्धि हासिल की है।
