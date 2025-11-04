पैसा छापने की मशीन बना ये Sovereign Gold bond, रिटर्न 287%, क्या आप कर सकते हैं निवेश?

नई दिल्ली। एक समय ऐसा भी था, जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर था। इसकी शुरुआत साल 2015 में सरकार द्वारा की गई थी। लेकिन अब ये बंद हो चुका है। इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक ऐसी सीरीज है जिससे निवेशकों को छपड़ फाड़ मुनाफा मिला है।

मुनाफा इतना की निवेशकों की भर दी झोली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 2018-19 से इतना मुनाफा हुआ कि निवेशक पैसे गिनते-गिनते थक गए। इस सीरीज से निवेशकों को 287 फीसदी का लाभ मिला है। सीरीज का अर्थ हुआ कि साल 2015 जब से इसकी शुरुआत हुई है, आरबीआई ने हर साल एक नई सीरीज निकाली।

वैसे तो हर सीरीज का मैच्योर पीरियड 9 साल होता है। लेकिन आप इससे पैसे 5 साल के प्रीमैच्योर पीरियड में भी निकल सकते हैं। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 2018-19 के प्रीमैच्योर रिडीम प्राइस का भी एलान कर दिया है। इस सीरीज का प्रीमैच्योर रिडम्पशन आज यानी 4 नवंबर से है।

इस हिसाब से निवेशकों को 7 साल में 287 फीसदी मुनाफा मिला है। एक ग्राम पर निवेशकों को 8925 रुपये का मुनाफा हुआ है। कब-कब कर सकते निकासी वैसे तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योर पीरियड 8 साल का होता है। लेकिन आप इसे 5 साल बाद प्रीमैच्योर पीरियड के जरिेए पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट डेट पर ही पैसा निकाल सकते हैं। 2018-19 सीरीज के लिए ये इंटरेस्ट पेमेंट डेट 4 नवंबर 2025 रखी गई है।