पैसा छापने की मशीन बना ये Sovereign Gold bond, रिटर्न 287%, क्या आप कर सकते हैं निवेश?
साल 2015 में आरबीआई द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत हुई। वैसे तो इसका मैच्योर पीरियड 9 साल का होता है, लेकिन आप इसे 5 साल के बाद प्रीमैच्योर रिडीम कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ऐसी सीरीज है, जिससे निवेशकों को 287 फीसदी मुनाफा हुआ है। इतना रिटर्न देखकर किसी का भी निवेश करने का मन जरूर करेगा।
नई दिल्ली। एक समय ऐसा भी था, जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर था। इसकी शुरुआत साल 2015 में सरकार द्वारा की गई थी। लेकिन अब ये बंद हो चुका है। इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक ऐसी सीरीज है जिससे निवेशकों को छपड़ फाड़ मुनाफा मिला है।
मुनाफा इतना की निवेशकों की भर दी झोली
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 2018-19 से इतना मुनाफा हुआ कि निवेशक पैसे गिनते-गिनते थक गए। इस सीरीज से निवेशकों को 287 फीसदी का लाभ मिला है। सीरीज का अर्थ हुआ कि साल 2015 जब से इसकी शुरुआत हुई है, आरबीआई ने हर साल एक नई सीरीज निकाली।
वैसे तो हर सीरीज का मैच्योर पीरियड 9 साल होता है। लेकिन आप इससे पैसे 5 साल के प्रीमैच्योर पीरियड में भी निकल सकते हैं। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 2018-19 के प्रीमैच्योर रिडीम प्राइस का भी एलान कर दिया है। इस सीरीज का प्रीमैच्योर रिडम्पशन आज यानी 4 नवंबर से है।
निवेशकों को आज गोल्ड बॉन्ड रिडीम करने पर या इसे बेचने पर एक ग्राम के बदले 12,039 रुपये मिलेंगे। जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी, उस समय एक ग्राम सोने की कीमत 3114 रुपये थी। इसे 3 मई, 2018 को इश्यू किया गया था।
इस हिसाब से निवेशकों को 7 साल में 287 फीसदी मुनाफा मिला है। एक ग्राम पर निवेशकों को 8925 रुपये का मुनाफा हुआ है।
कब-कब कर सकते निकासी
वैसे तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योर पीरियड 8 साल का होता है। लेकिन आप इसे 5 साल बाद प्रीमैच्योर पीरियड के जरिेए पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट डेट पर ही पैसा निकाल सकते हैं। 2018-19 सीरीज के लिए ये इंटरेस्ट पेमेंट डेट 4 नवंबर 2025 रखी गई है।
इसमें इतना मुनाफा मिलने का कारण ये भी है कि इसमें गोल्ड में मिलने वाले रिटर्न के साथ इसमें हर साल मूलधन पर 2.5 फीसदी रिटर्न आरबीआई की तरफ से मिलता है। ये रिटर्न टैक्सेबल है।
क्या आप सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं?
सरकार ने इसे बंद जरूर कर दिया है, लेकिन अगर निवेशक चाहे तो इसके पुराने सीरीज में पैसा लगा सकता है।
