Gold Price Today: सोने में आई गिरावट, चांदी भी फिसली; जानें लखनऊ से लेकर इंदौर तक कितनी हुई कीमत?

नई दिल्ली। 4 नवंबर, मंगलवार को सोने में गिरावट (Gold Price Today) देखी जा रही है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में भी कमी है। शादी का सीजन नजदीक है। ऐसे में ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, जो शादी के लिए सोना खरीदने का सोच रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज 4 नवंबर को लखनऊ से लेकर इंदौर तक सोने का क्या भाव चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? एमसीएक्स में सुबह 9.48 बजे 10 ग्राम सोने की कीमत 120,752 रुपये चल रहा है। इसमें 657 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 119,801 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 120,970 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

IBJA में कल शाम 24 कैरेट सोने की कीमत 120,777 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 110,632 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किय गया है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 92,583 रुपये प्रति 10 ग्राम है।