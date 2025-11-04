Gold Price: 22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपये से नीचे जाएगी? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

नई दिल्ली। शादी का सीजन नजदीक है। इस समय लोग सबसे ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी करते हैं। फेस्टिव सीजन के बाद से ही सोने में करेक्शन देखने को मिल रही है। सोने में लगातार हो रही गिरावट को देखकर ये कहा जा रहा है कि जल्द 22 कैरेट सोने का दाम 1 लाख रुपये या इससे कम हो सकता है।

इस बात में कितनी सच्चाई है? हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की थी। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि सोने में लगातार करेक्शन देखी जा रही है। ये करेक्शन लंबे समय तक रह सकती है। उन्होंने कहा कि विश्व अस्थिरता अब धीरे-धीरे कम होने लगी है। ऐसे में निवेशकों के मन में डर का माहौल भी अब कम है।