दिल्ली में चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 9350 रुपये हुई मंहगी; ₹236350 प्रति किलो पहुंची कीमत

नई दिल्ली। मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतें 9,350 रुपये बढ़कर 2,36,350 रुपये प्रति किलो के नए रिकार्ड स्तर (Silver Price Hike in Delhi) पर पहुंच गईं। बुधवार को यह सफेद धातु 2,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। पिछले चार सत्रों (19 दिसंबर से) में चांदी कीमतों में 32,250 रुपये या 15.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

2025 में कितना भागी चांदी? पूरे कैलेंडर वर्ष के दौरान यह सफेद धातु 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,46,650 रुपये या 163.5 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं, स्थानीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी बनी रही और यह 1,500 रुपये बढ़कर 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया रिकार्ड बना। पिछले कारोबार सत्र में यह 1,40,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

सोने ने भी इस साल तोड़ा रफ्तार इस साल अब तक सोने की कीमतों में 31 दिसंबर, 2024 को रिकार्ड किए गए 78,950 रुपये (Gold Price) प्रति 10 ग्राम से 63,350 रुपये या 80.24 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, "सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन में भी कीमती धातुओं में तेजी जारी रही और सोना और चांदी फिर नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए।ठ