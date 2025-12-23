Gold-Silver ने मचा दिया हाहाकार, सोना ₹1.40 लाख के पार; चांदी की कीमत कितनी? निवेश करें या नहीं
Gold Silver Price Today: दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना ₹1,40,850 प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंचा, जबकि चांदी ₹2,17,250 प्रति किलो के रिकॉर्ड स् ...और पढ़ें
एजेंसी, नई दिल्ली| मंगलवार को सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं ने नया इतिहास रच दिया। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच सोना लगातार दूसरे दिन चढ़कर ₹1,40,850 प्रति 10 ग्राम (Gold rate today) के नए शिखर पर पहुंच गया, जबकि चांदी ₹2,17,250 प्रति किलो (silver rate today) के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुई। यह जानकारी अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने दी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाला सोना सोमवार को ₹1,38,200 प्रति 10 ग्राम (gold price delhi) पर बंद हुआ था। यानी एक ही दिन में इसमें ₹2,650 की तेज बढ़त दर्ज की गई। साल 2025 में अब तक घरेलू बाजार में सोने की कीमत ₹61,900 (करीब 78.40%) बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2024 को सोना ₹78,950 प्रति 10 ग्राम था।
दिल्ली में कितनी है चांदी की कीमत? (Silver Price Today)
चांदी में भी तेजी थमी नहीं। मंगलवार को यह ₹2,750 चढ़कर ₹2,17,250 प्रति किलो (सभी करों सहित) (silver price delhi) के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। इससे पहले वाले सत्र में चांदी ₹10,400 उछलकर ₹2,14,500 प्रति किलो पर बंद हुई थी। कैलेंडर वर्ष में चांदी ₹89,700 से बढ़कर ₹1,27,550 (142.2%) की छलांग लगा चुकी है।
यह भी पढ़ें- Gold Silver Price: सोने-चांदी में तूफानी तेजी, फिर तोड़े रिकॉर्ड; ₹3400 बढ़ी कीमत, जानें अचानक तेजी के 4 कारण
सोना-चांदी की कीमतें बढ़ने की वजह क्या है?
कीमतों में इस उछाल के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजारों का मजबूत रुख भी बड़ी वजह है। मंगलवार को हाजिर सोना $54.3 (1.22%) बढ़कर विदेशी बाजार में $4,498 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पूरे साल में हाजिर सोना $2,605.77 से बढ़कर $1,892.23 (72.62%) चढ़ चुका है। वहीं, हाजिर चांदी 1.4% की तेजी के साथ पहली बार $70 प्रति औंस के पार निकल गई; साल भर में इसमें 141.62% की बढ़त दर्ज हुई।
एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों आ रही तेजी?
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) सौमिल गांधी का कहना है कि, "सर्राफा कीमतों में अभूतपूर्व तेजी जारी है। हाजिर सोना $4,500 के करीब एक और मील का पत्थर छूने की ओर है। यह तेजी इस उम्मीद से आ रही है कि Federal Reserve 2026 में एक से ज्यादा बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। साथ ही भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से सोना-चांदी की सेफ-हेवन मांग मजबूत हुई है।"
आगे क्या: निवेश करें या नहीं?
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर वैश्विक अनिश्चितता और नरम मौद्रिक नीति की उम्मीदें बनी रहती हैं, तो कीमतों में मजबूती जारी रह सकती है। हालांकि ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली और उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए निवेशकों को चरणबद्ध तरीके से ही कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।