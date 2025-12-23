Gold-Silver ने मचा दिया हाहाकार, सोना ₹1.40 लाख के पार; चांदी की कीमत कितनी? निवेश करें या नहीं

एजेंसी, नई दिल्ली| मंगलवार को सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं ने नया इतिहास रच दिया। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच सोना लगातार दूसरे दिन चढ़कर ₹1,40,850 प्रति 10 ग्राम (Gold rate today) के नए शिखर पर पहुंच गया, जबकि चांदी ₹2,17,250 प्रति किलो (silver rate today) के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुई। यह जानकारी अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाला सोना सोमवार को ₹1,38,200 प्रति 10 ग्राम (gold price delhi) पर बंद हुआ था। यानी एक ही दिन में इसमें ₹2,650 की तेज बढ़त दर्ज की गई। साल 2025 में अब तक घरेलू बाजार में सोने की कीमत ₹61,900 (करीब 78.40%) बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2024 को सोना ₹78,950 प्रति 10 ग्राम था।

दिल्ली में कितनी है चांदी की कीमत? (Silver Price Today) चांदी में भी तेजी थमी नहीं। मंगलवार को यह ₹2,750 चढ़कर ₹2,17,250 प्रति किलो (सभी करों सहित) (silver price delhi) के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। इससे पहले वाले सत्र में चांदी ₹10,400 उछलकर ₹2,14,500 प्रति किलो पर बंद हुई थी। कैलेंडर वर्ष में चांदी ₹89,700 से बढ़कर ₹1,27,550 (142.2%) की छलांग लगा चुकी है।

एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों आ रही तेजी? एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) सौमिल गांधी का कहना है कि, "सर्राफा कीमतों में अभूतपूर्व तेजी जारी है। हाजिर सोना $4,500 के करीब एक और मील का पत्थर छूने की ओर है। यह तेजी इस उम्मीद से आ रही है कि Federal Reserve 2026 में एक से ज्यादा बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। साथ ही भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से सोना-चांदी की सेफ-हेवन मांग मजबूत हुई है।"