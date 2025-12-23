Language
    Gold Silver Price: सोने-चांदी में तूफानी तेजी, फिर तोड़े रिकॉर्ड; ₹3400 बढ़ी कीमत, जानें अचानक तेजी के 4 कारण

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    Gold Silver Price Today: सोना और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड बन रहे हैं। मंगलवार को सोना-चांदी ने फिर ...और पढ़ें

    Gold Silver Price Today: सोना और चांदी कीमतें हर दिन आसमान छू रही हैं। जहां सोना धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है तो वहीं चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी बरकरार है। अंतरराष्ट्रीय बाजार हो या फिर घरेलू बाजार, दोनों धातुएं हर जगह रिकॉर्ड बना रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार, 23 दिसंबर को सोना-चांदी (gold silver hike) ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए। IBJA पर 24 कैरेट गोल्ड में 2500 रुपए से ज्यादा का उछाल आया तो वहीं चांदी कीमतें 3400 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी गई। दोनों धातुओं ने एमसीएक्स पर एक बार फिर अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया।

    आपके शहर में आज सोने-चांदी के दाम क्या हैं? (Gold Silver Price in City)

    शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो
    पटना ₹138,220 ₹126,702 ₹103,665 ₹215,460
    जयपुर ₹138,280 ₹126,757 ₹103,710 ₹215,540
    कानपुर ₹138,340 ₹126,812 ₹103,755 ₹215,630
    लखनऊ ₹138,320 ₹126,793 ₹103,740 ₹215,620
    भोपाल ₹138,430 ₹126,894 ₹103,823 ₹215,790
    इंदौर ₹138,430 ₹126,894 ₹103,823 ₹215,790
    चंडीगढ़ ₹138,280 ₹126,757 ₹103,710 ₹138,280
    रायपुर ₹138,230 ₹126,711 ₹103,673 ₹215,480

    MCX पर आज सोने-चांदी के रेट क्या हैं? (Gold Silver Price MCX)

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शाम 5 बजे तक 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला 24 कैरेट गोल्ड 1.02% के उछाल के साथ 1,38,145 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र से इसमें 1401 रुपए की बढ़त दर्ज हुई। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,38,444 रुपए और लो लेवल 1,37,826 रुपए रहा। जबकि सोमवार को यह 1,36,744 रुपए पर क्लोज हआ था।

    वहीं 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी 1.26% उछाल के साथ 2,15,549 रुपए प्रति किलोग्राम (silver rate today) पर ट्रेड कर रही थी। सोमवार के मुकाबले इसमें 2,677 रुपए का उछाल आया। इस दौरान इसका हाईलेवल 2,16,596 रुपए और लो लेवल 2,14,498 रुपए रहा। जबकि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 2,12,872 रुपए पर क्लोज हुई थी।

    IBJA पर आज सोने-चांदी की कीमत कितनी है? (Gold Silver Price IBJA)

    ऑल इंडिया एंड ज्वैलर्स एसोसिशन पर शाम 5 बजे के रेट के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड 2,549 रुपए महंगा हुआ और 1,36,283 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि सोमवार को इसकी कीमत 1,33,584 रुपए था। जबकि चांदी में 3,450 रुपए का उछाल आया और कीमत 2,11,000 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) हो गई। सोमवार को इसकी कीमत 2,07,550 रुपए थी।

    सोने-चांदी की तेजी के पीछे 4 बड़े कारण क्या हैं?

    1. सुरक्षित निवेश की मांग:
    वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक बॉन्ड और करेंसी से हटकर कीमती धातुओं की ओर जा रहे हैं।

    2. औद्योगिक मांग में उछाल:
    एआई, सोलर, ईवी और स्वच्छ ऊर्जा सेक्टर में चांदी की खपत तेजी से बढ़ी है।

    3. सप्लाई की कमी:
    सिल्वर इंस्टिट्यूट के अनुमान के मुताबिक चांदी की आपूर्ति लगातार पांचवें साल घाटे में है।

    4. ETF और फिजिकल खरीद:
    ईटीएफ में निवेश और भौतिक खरीद से कीमतों को सपोर्ट मिला।

    इस साल 130% तक बढ़ी चांदी की कीमत

    आनंद राठी ब्रोकर्स के नवीन माथुर कहते हैं कि इस साल चांदी 130% से ज्यादा चढ़ी है। वहीं मेहता इक्विटीज के राहुल कलंत्री के मुताबिक, आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगले साल चांदी में 15-20% तक की और तेजी संभव है, हालांकि बीच-बीच में उतार-चढ़ाव रह सकता है।

