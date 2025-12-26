Language
    सोना पहली बार ₹1.40 लाख के करीब, चांदी में दिनभर में ही ₹11400 की तूफानी तेजी; अचानक क्यों आया उछाल?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    नए साल से पहले सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वायदा बाजार में 24 कैरेट सोना ₹1,39,550 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,35,247 प्रति किलोग्राम ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोना पहली बार ₹1.40 लाख के करीब, चांदी में दिनभर में ही ₹11400 की तूफानी तेजी; आपके शहर में क्या हैं ताजा रेट?

    Gold Silver Price Today: नए साल से पांच दिन पहले सोना-चांदी की कीमतों ने एक बार फिर सभी रिकॉर्ड (Gold Silver All Time High) तोड़ दिए। वायदा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड 1453 रुपए उछलकर 1,39,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। जबकि चांदी ने 11457 रुपए की तूफानी तेजी दिखाई और 2,35,247 रुपए प्रति किलोग्राम के नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। यह लगातार पांचवां कारोबारी सत्र है, जब वायदा बाजार में चांदी मजबूत हुई है। यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में चांदी के 75 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार करने के कारण हुई।

    आपके शहर में क्या हैं सोने-चांदी के ताजा रेट? (Gold Silver Price in City)

    शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो
    नई दिल्ली ₹139,200 ₹127,600 ₹104,400 ₹231,230
    मुंबई ₹139,440 ₹127,820 ₹104,580 ₹231,630
    पटना ₹139,360 ₹127,747 ₹104,520 ₹231,510
    जयपुर ₹139,420 ₹127,802 ₹104,565 ₹231,600
    कानपुर ₹139,480 ₹127,857 ₹104,610 ₹231,690
    लखनऊ ₹139,480 ₹127,857 ₹104,610 ₹231,690
    भोपाल ₹139,560 ₹127,930 ₹104,670 ₹232,290
    इंदौर ₹139,560 ₹127,930 ₹104,670 ₹232,290
    चंडीगढ़ ₹139,410 ₹127,793 ₹104,558 ₹232,040
    रायपुर ₹139,350 ₹127,738 ₹104,513 ₹231,950

    MCX पर कहां तक पहुंचे आज सोना-चांदी के दाम (Gold Silver Price MCX)

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शाम 6 बजे तक 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाले 24 कैरेट गोल्ड में 0.92% का उछाल आया और कीमत 1265 रुपए बढ़कर 1,39,362 रुपए (gold rate today) पर ट्रेड करने लगी, जो पिछले दिन 1,38,097 रुपए पर क्लोज हुई थी। कारोबारी सत्र के दौरान यह 1,38,574 रुपए के लो लेवल पर रही। वहीं चांदी 3.76% यानी 8420 रुपए के उछाल के साथ 2,32,210 रुपए (silver rate today) प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान इसका लो लेवल 2,24,374 रुपए रहा। जबकि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 2,23,790 रुपए पर क्लोज हुई थी।

    गुरुवार को बाजार बंद रहे, इसलिए आई तेजी? (Gold Silver Price Comex)

    18 दिसंबर के बाद से चांदी की कीमतों में 29,176 रुपए यानी 14.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जिंस बाजार में सोने की कीमतें पहली बार 1.39 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं। लगातार चौथे सत्र में तेजी के साथ फरवरी के आपूर्ति वाले सोने का भाव 1,119 रुपए यानी 0.81 प्रतिशत उछलकर 1,39,216 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार को जिंस बाजार बंद रहे।

    इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से सर्राफा की कीमतों में तेजी आई। कॉमेक्स (जिंस बाजार) पर फरवरी के आपूर्ति वाले सोने का वायदा भाव 58.8 डॉलर या 1.3 प्रतिशत बढ़कर 4,561.6 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गया।

    IBJA पर आज क्या हैं सोना-चांदी के ताजा रेट? (Gold Silver Price IBJA)

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर 24 कैरेट गोल्ड में 1321 रुपए का उछाल आया और कीमत 1,37,956 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। पिछले कारोबारी इसकी कीमत 1,36,635 रुपए थी। वहीं चांदी में 9153 रुपए की तूफानी तेजी आई और कीमत 2,28,107 रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। जबकि पिछले कारोबारी दिन इसकी कीमत 2,18,954 रुपए थी। IBJA के मुताबिक, पिछले एक महीने में गोल्ड 11875 रुपए महंगा हुई है, जबकि चांदी के दाम 69,082 रुपए तक बढ़े हैं।

