अगले साल ₹2.50 लाख के पार होगी चांदी, आखिर कहां तक पहुंचेंगे दाम? अजय केडिया ने बताया 2026 का टारगेट प्राइस
Silver Price Target 2026: चांदी ने इस साल निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, एक साल में इसकी कीमत में भारी वृद्धि हुई है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ...और पढ़ें
Silver Price Target 2026: इस साल चांदी ने अपने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। 1 जनवरी 2025 को चांदी की कीमत करीब 88,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो 17 दिसंबर 2025 को बढ़कर 2,07,833 रुपए (silver price today) प्रति किलो हो गई। यानी सिर्फ एक साल में चांदी 1,19,833 महंगी हो चुकी है।
ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर साल 2026 में चांदी की कीमत कहां तक जाएगी? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का मानना है कि चांदी की तेजी अभी खत्म नहीं हुई है और अगले साल इसके दाम 2.50 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार जा सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर यह तेजी कितनी टिकाऊ है और निवेशकों को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
Silver Price Hike: दिनभर में 9500 रुपए बढ़ी कीमत
सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अभी चांदी के ताजा भाव क्या हैं? बुधवार, 17 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी ने दिन में दो बार ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड कायम किया और कीमत 2,07,833 रुपए (silver rate today) तक पहुंच गई।
पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले चांदी में 4.83 उछाल के साथ 9544 रुपए (silver price hike) की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। ट्रेडिंग के दौरान चांदी का लो लेवल 1,99,201 रुपए और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 2,07,299 रुपए रहा।
Silver Price Target 2026: क्या है चांदी का टारगेट?
अब बात करते हैं कि आखिर साल 2026 में चांदी की कीमत कहां तक पहुंच सकती है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया (Ajay Kedia) बताते हैं कि, "साल 2025 में चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई और इसके दाम करीब 130% तक बढ़े, जिससे इसकी तेज और मोमेंटम-आधारित चाल एक बार फिर साबित हुई।
2026 के लिए आउटलुक सकारात्मक (Silver Price Target) है, लेकिन सोने की तुलना में कहीं ज्यादा वोलैटाइल रहने वाला है। आगे चलकर चांदी में 20-25% तक की और तेजी की संभावना है। MCX पर कीमतें 2,45,000 से 2,50,000 रुपए (silver price mcx) के दायरे में जा सकती हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव 72.5 से 74 डॉलर के आसपास दिख रहे हैं।
हालांकि, इतिहास बताता है कि तेज उछाल के बाद चांदी में अचानक बड़ी गिरावट भी आ सकती है, जैसा 1980 और 2011 में देखा गया था। ऐसे में 28-30% तक का करेक्शन भी नकारा नहीं जा सकता, खासकर अगर ETF के जरिए निवेश कम होता है या निवेशकों को कहीं और बेहतर मौके दिखते हैं।
संरचनात्मक रूप से इस चक्र को मजबूत औद्योगिक मांग का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे- क्लीन एनर्जी, सोलर, डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रिफिकेशन। 'डिजिटल एज मेटल' के रूप में चांदी की भूमिका बढ़ने से इसका लॉन्ग टर्म केस और मजबूत होता है। अगर सप्लाई की दिक्कतें बनी रहती हैं, तो लंबे समय में 100 डॉलर का स्तर भी एक वास्तविक लक्ष्य माना जा सकता है।"
