Silver Price: ₹2 लाख पहुंचने में चांदी को लगे कितने साल? कभी 4 साल तो कभी दिनभर में बढ़े ₹10 हजार; चौंका देगा डेटा
Silver Price Trend History: चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। कभी यह कीमत 4 साल में दोगुनी हो जाती है, तो कभी एक ही दिन में 10 हजार रुपए बढ ...और पढ़ें
Silver Price Trend History: 17 नवंबर 2005 को चांदी ने 12000 रुपए प्रति किलोग्राम के आंकड़े को छुआ था। उस वक्त शायद ही किसी ने ही सोचा होगा कि 20 साल बाद यही चांदी 2 लाख रुपए का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। क्योंकि, 12 दिसंबर को चांदी ने 2.01 रुपए पर पहुंचकर इतिहास (silver price crosses 2 lakh) रच दिया था।
दिलचस्प बात यह है कि पिछले 20 साल में कभी 10 हजार रुपए की बढ़त दर्ज करने में चांदी को 4 साल से ज्यादा लग गए, तो कभी यही बढ़त सिर्फ एक ही दिन में हासिल हो गई। आज इस खबर में आपके बताने जा रहे हैं कि आखिर पिछले 20 साल में 10 हजार रुपए (silver price index) बढ़ने में कब-कब कितने दिन लगे?
Silver Price Trend History: 20 साल में कब-कब बढ़े 10 हजार रुपए?
|रुपए प्रति किलोग्राम
|तारीख
|कितने दिन लगे
|12,000
|17 नवंबर 2005
|----
|20,000
|18 अप्रैल 2006
|152 दिन
|30,000
|26 अगस्त 2010
|1591 दिन
|40,000
|10 नवंबर 2010
|76 दिन
|50,000
|24 फरवरी 2011
|106 दिन
|60,000
|9 अप्रैल 2011
|44 दिन
|70,000
|23 अप्रैल 2011
|14 दिन
|80,000
|4 अप्रैल 2024
|4730
|90,000
|17 मई 2024
|43 दिन
|1,00,000
|22 अक्टूबर 2024
|158 दिन
|1,10,000
|11 जुलाई 2025
|262 दिन
|1,20,000
|29 अगस्त 2025
|49 दिन
|1,30,000
|16 सितंबर 2025
|18 दिन
|1,40,000
|26 सितंबर 2025
|10 दिन
|1,50,000
|8 अक्टूबर 2025
|12 दिन
|1,60,000
|14 अक्टूबर 2025
|6 दिन
|1,70,000
|17 अक्टूबर 2025
|6 दिन
|1,80,000
|1 दिसंबर 2025
|45 दिन
|1,90,000
|11 दिसंबर 2025
|10 दिन
|2,00,000
|12 दिसंबर 2025
|1 दिन
SOURCE- MCX
MCX पर आज क्या है चांदी का ताजा भाव? (Silver Price MCX)
MCX पर मंगलवार, 16 दिसंबर को चांदी में गिरावट दर्ज हुई। 5 मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी की कीमत में 0.59 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई और कीमत 1161 रुपए गिर गई। शाम 5 बजे तक चांदी 1,96,740 रुपए (silver price today) पर ट्रेड कर रही थी। इस दौरान इसका हाई लेवल 1,97,708 रुपए और लो लेवल 1,94,260 रुपए रहा। जबकि सोमवार को यह 1,97,901 रुपए पर बंद हुई थी।
यह भी पढ़ें- Gold Price History: कभी लगे 7 साल तो कभी 10 दिन में बढ़े ₹10 हजार, कैसा है सोने का 20 साल का सफर? चौंका देंगे आकड़े
IBJA पर भी आई चांदी में गिरावट (Silver Price IBJA)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (IBJA) पर चांदी में 247 रुपए की मामूली गिरावट दर्ज हुई। सोमवार को एक किलो ग्राम चांदी की कीमत 1,92,222 रुपए (silver rate today) थी, जो मंगलवार शाम 5 बजे 1,91,975 रुपए हो गई। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए साल पर चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आएगा और चांदी 2.50 लाख के आंकड़े को छू लेगी।
Silver Price Target: 2026 में कितनी होगी कीमत?
कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक चांदी की कीमत अगले साल तक 2,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। वहीं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी रिसर्च हेड नवीन दमाणी के मुताबिक, सिल्वर की तेजी लंबी चलेगी, क्योंकि वैश्विक सप्लाई डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है।
उनका अनुमान है कि चांदी 2026 की पहली तिमाही में 2 लाख और अगले साल के अंत तक 2.40 लाख प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। प्रोइंटेलिट्रेड सर्विसेज का अनुमाना है कि चांदी 2,50,000 रुपए के आंकड़े को छू सकती है। जबकि, चार्टएनट्रेड डॉट कॉम (ChartNTrade.com) का मानना है कि चांदी की कीमत 2.20 लाख रुपए तक ही पहुंचेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।