'अभी खरीद लो, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना', 2.40 लाख रुपये तक जाने वाली है चांदी; मोतीलाल ने कर दी भविष्यवाणी

Silver Rate: आजकल चांदी हर भारतीय के मन में छाई हुई है, जिसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ रही हैं। छोटे शहरों में इसकी कमी हो गई है, और बड़े शहरों में लोग प्रीमियम पर खरीद रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भविष्यवाणी की है कि 2026 तक चांदी की कीमत 2.40 लाख रुपये प्रति किलो तक जा सकती है, क्योंकि औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है और आपूर्ति कम हो रही है।
नई दिल्ली। Silver Rate: आज कल हर भारतीयों के दिमाग में एक ही धातु घूम रही है। ये धातु न तो सोना है न तो हीरा है। ये है चांदी है। जी हां, जिस चांदी को एक से दो दशक पहले लोग सोने की अपेक्षा कमतर आंकते थे आज वही चांदी सोने से ज्यादा भाव खा रही है। लोग इसके दीवाने हो गए हैं। दीवाने इस कदर की सोने को दरकिनार कर चांदी-चांदी कह रहे हैं। कीमत बढ़ने के साथ चांदी की मांग भी बढ़ी है। डिमांड इतनी बढ़ी है कि छोटे शहरों में ज्वेलर चांदी का ऑर्डर ही नहीं ले रहे हैं। चांदी की शॉर्टेज हो गयी है। बड़े शहरों में लोग प्रीमियम पे करके चांदी खरीद रहे हैं।
अलग-अलग शहरों में दाम अलग-अलग भले ही है। लेकिन हर शहर में चांदी के रेट 1 लाख 60 हजार को पार कर गए हैं। बढ़ती हुई कीमतों के बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने भी एक भविष्यवाणी कर दी है। यह भविष्यवाणी है चांदी की कीमतों के लेकर। फर्म ने कहा है कि चांदी की कीमत 2 लाख 40 रुपये प्रति किलो (Silver Rate News) तक जाएगी।
2026 के अंत तक इतनी हो सकती है चांदी की कीमत
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मानना है कि 2026 के अंत तक चांदी की कीमतें 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाएंगी। एमओएफएसएल ने इस तेजी को सट्टा चक्र के बजाय एक संरचनात्मक तेजी का बाजार बताया है। अपनी रिपोर्ट "सिल्वर 2030 - अभूतपूर्व उछाल" में, MOFSL ने कहा कि बढ़ती औद्योगिक मांग और मजबूत निवेश गति के संयोजन से चांदी एक ऐतिहासिक संरचनात्मक पुनर्मूल्यांकन के दौर से गुजर रही है। इस सफेद धातु की कीमतों में उछाल मूलभूत कारकों को दर्शाता है, जहां कई वर्षों से माँग वृद्धि आपूर्ति से आगे निकल रही है।
इस साल 70 फीसदी तक भाग चुकी है चांदी
रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2025 में चांदी की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पर 51.30 डॉलर प्रति औंस को पार कर गई। यह बताती है कि इस साल चांदी में 70 फीसदी से अधिक की तेजी आ चुकी है। यह तेजी 14 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है। इससे पहले 1980 और 2011 में इस तरह की तेजी देखी गई थी। मौजूदा तेजी मजबूत बुनियादी बातों पर आधारित है। औद्योगिक मांग अब कुल चांदी के उपयोग का 59 प्रतिशत है, जबकि संरचनात्मक आपूर्ति घाटा लगातार सात वर्षों से बना हुआ है।
डिमांड नहीं हो पा रही है पूरी
वैश्विक चाँदी की आपूर्ति लगभग 31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि मांग लगभग 35,700 टन है, जिससे लगभग 3,655 टन का घाटा हो रहा है। यह कमी 2025 तक जारी रहने की उम्मीद है, जिससे भौतिक उपलब्धता कम रहेगी और कीमतों को समर्थन मिलेगा।
2025 में औद्योगिक खपत 700 मिलियन औंस से अधिक होने का अनुमान है, जिसका नेतृत्व सौर, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र करेंगे। अकेले सौर फोटोवोल्टिक उद्योग सालाना 200 मिलियन औंस से अधिक की खपत करता है, जो संभावित रूप से 2030 तक 450 मिलियन तक बढ़ सकता है।
प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन को 25-50 ग्राम चांदी की आवश्यकता होती है, और वैश्विक ईवी उत्पादन 2025 में 14 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। यह बढ़ती औद्योगिक मांग वैश्विक दृश्यमान इन्वेंट्री में तेज कमी के साथ मेल खाती है, 2020 से एलबीएमए वॉल्ट होल्डिंग्स में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे आपूर्ति की बाधाएं मजबूत हुई हैं।
1 से 14 अक्टूबर 2025 तक सोने और चांदी के दाम कैसे भागे
IBJA के अनुसार आज भारत में एक किलो चांदी 176467 रुपये प्रति किलो है। वहीं, सोने की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 126792 रुपये है।
|1 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक कैसे भागे सोने-चांदी के दाम
|डेट
|Gold 999 (सुबह के दाम, रुपये में)
|Gold 999 (शाम के दाम रुपये में)
|Gold 995 (सुबह के दाम रुपये में)
|Gold 995 (शाम के दाम रुपये में)
|Silver 999 (सुबह के दाम रुपये में)
|Silver 999 (शाम के दाम रुपये में)
|10 Gms
|10 Gms
|10 Gms
|10 Gms
|1 Kg
|1 Kg
|14-10-25
|125682
|126152
|125179
|125647
|176175
|178100
|13-10-25
|123769
|124155
|123273
|123658
|173125
|175325
|12-10-25
|SUN
|11-10-25
|SAT
|10-10-25
|120845
|121525
|120361
|121038
|162143
|164500
|09-10-25
|122570
|122629
|122079
|122138
|154100
|159550
|08-10-25
|121799
|122098
|121311
|121609
|150783
|152700
|07-10-25
|119967
|119941
|119487
|119461
|149438
|149441
|06-10-25
|119059
|119249
|118582
|118771
|148550
|148833
|05-10-25
|SUN
|04-10-25
|SAT
|03-10-25
|116833
|116954
|116365
|116486
|145010
|145610
|02-10-25
|Market
Holiday
|01-10-25
|116586
|117332
|116119
|116862
|144125
|145120
|सोर्स- इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड
