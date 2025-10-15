Language
    Gold- Silver Price: सोने से ज्यादा चांदी क्यों चमक रही है, क्या है इसकी वजह, देखें डिटेल

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:13 PM (IST)

    इस महीने की शुरुआत से ही सोने और चांदी में लगातार तेजी देखी जा रही है। हर दिन सोने से ज्यादा चांदी दौड़ में आगे निकल रहा है। लेकिन चांदी में इतनी बढ़ोतरी का आखिर क्या कारण है। क्यों सोने से ज्यादा चांदी में तेजी आ रही है। चलिए इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। 

    नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत से ही सोने और चांदी में लगातार तेजी देखी जा रही है। हर दिन सोने से ज्यादा चांदी दौड़ में आगे निकल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सोने से ज्यादा चांदी में तेजी है। चांदी की कीमत कुछ दिन पहले 1,40,0000 रुपये के आसपास थी।

    आज इसका दाम 1,60,000 रुपये से ज्यादा हो गया है।लेकिन चांदी में इतनी तेजी क्यों आ रही है। क्या वजह है कि सोने से ज्यादा चांदी में तेजी है?

    क्या है तेजी का कारण?

    जब भी विश्व में अनिश्चितता बढ़ती है। लोग सोने की तरफ बढ़ते है। सोने को हमेशा से ही सुरक्षित माना जाता है। हालांकि हाल फिलहाल में लोगों ने सोने से ज्यादा चांदी में रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह ये भी है कि चांदी की डिमांड सिर्फ मामूली निवेशक नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी इसकी डिमांड सबसे अधिक है। 

    सिल्वर को उत्कृष्ट चालकता माना जाता है। यहीं वजह है कि इसकी इंडस्ट्री में भी अच्छी मांग है। इसके अलावा चांदी के सिक्के हमेशा से ही निवेशकों के बीच पॉपुलर रहे हैं। ये सिक्के इसलिए भी फेमस है क्योंकि चांदी हमेशा से ही सोने से ज्यादा सस्ती रही है। 

    जिस दाम पर हम 1 किलो चांदी खरीद सकते हैं, लगभग उसी दाम पर हमें केवल 10 ग्राम सोना मिलता है। 

    चांदी के स्टॉक में कमी

    फेस्टिव सीजन में चांदी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि चांदी की अब कमी होने लगी है। कंपनियों ने सिल्वर ईटीएफ में नए निवेश रोक दिए हैं। चांदी की बढ़ती कीमत को देखते हुए इसकी डिमांड में इतना इजाफा आया है। वहीं हाल फिलहाल में बड़े-बड़े कमोडिटी एक्सपर्ट ने सोने से ज्यादा चांदी में निवेश करने की सलाह दी है। 