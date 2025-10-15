Gold- Silver Price: सोने से ज्यादा चांदी क्यों चमक रही है, क्या है इसकी वजह, देखें डिटेल

नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत से ही सोने और चांदी में लगातार तेजी देखी जा रही है। हर दिन सोने से ज्यादा चांदी दौड़ में आगे निकल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सोने से ज्यादा चांदी में तेजी है। चांदी की कीमत कुछ दिन पहले 1,40,0000 रुपये के आसपास थी।

आज इसका दाम 1,60,000 रुपये से ज्यादा हो गया है।लेकिन चांदी में इतनी तेजी क्यों आ रही है। क्या वजह है कि सोने से ज्यादा चांदी में तेजी है? क्या है तेजी का कारण? जब भी विश्व में अनिश्चितता बढ़ती है। लोग सोने की तरफ बढ़ते है। सोने को हमेशा से ही सुरक्षित माना जाता है। हालांकि हाल फिलहाल में लोगों ने सोने से ज्यादा चांदी में रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह ये भी है कि चांदी की डिमांड सिर्फ मामूली निवेशक नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी इसकी डिमांड सबसे अधिक है।

सिल्वर को उत्कृष्ट चालकता माना जाता है। यहीं वजह है कि इसकी इंडस्ट्री में भी अच्छी मांग है। इसके अलावा चांदी के सिक्के हमेशा से ही निवेशकों के बीच पॉपुलर रहे हैं। ये सिक्के इसलिए भी फेमस है क्योंकि चांदी हमेशा से ही सोने से ज्यादा सस्ती रही है।