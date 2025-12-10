सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर RBI का बड़ा अपडेट: ₹2954 निवेश करने पर प्रति यूनिट मिलेंगे 12801 रुपए; किसे होगा फायदा?

Language
    By Jagran BusinessEdited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:16 PM (IST)

    एजेंसी, नई दिल्ली| भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बुधवार को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold bond) की दो पुरानी सीरीज के लिए प्रति यूनिट 12,801 रुपए का विमोचन मूल्य (redemption value) तय किया है। यह राशि उन निवेशकों को मिलेगी, जिन्होंने 11 दिसंबर 2017 को जारी की गई SGB 2017-18 सीरीज में यूनिट खरीदी थीं।

    आरबीआई के मुताबिक, उस समय निवेशकों ने एक यूनिट पर 2,954 रुपए का निवेश किया था। परिपक्वता पर अब उन्हें 12,801 रुपए प्रति यूनिट मिलेंगे। इसके अलावा, इस अवधि में निवेशकों को 2.5% वार्षिक ब्याज भी मिला, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खासियतों में से एक है। यानी इस योजना में निवेश करने वालों को सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा भी मिला और नियमित ब्याज आय भी।

    सावरेन गोल्ड बांड योजना केंद्र सरकार और आरबीआई ने इसलिए शुरू की थी ताकि देश में फिजिकल गोल्ड खरीदने की आदत कम हो, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में से एक है। इस बॉन्ड के जरिए लोगों को सोने में डिजिटल तरीके से निवेश करने का सुरक्षित विकल्प मिलता है, जिसमें स्टोरेज की चिंता नहीं रहती और ब्याज भी मिलता है।

    आरबीआई द्वारा घोषित यह नया विमोचन मूल्य उन निवेशकों के लिए बड़ा फायदा साबित हो रहा है, जिन्होंने सात साल पहले कम कीमत पर निवेश किया था। अब उन्हें बाजार भाव के आधार पर अच्छी रिटर्न मिल रही है।

