सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर RBI का बड़ा अपडेट: ₹2954 निवेश करने पर प्रति यूनिट मिलेंगे 12801 रुपए; किसे होगा फायदा?

एजेंसी, नई दिल्ली| भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बुधवार को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold bond) की दो पुरानी सीरीज के लिए प्रति यूनिट 12,801 रुपए का विमोचन मूल्य (redemption value) तय किया है। यह राशि उन निवेशकों को मिलेगी, जिन्होंने 11 दिसंबर 2017 को जारी की गई SGB 2017-18 सीरीज में यूनिट खरीदी थीं।

