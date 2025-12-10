Silver Price Today: दो महीनों में चांदी में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी, 2025 में ₹102300 बढ़ी कीमत; और भागेंगे दाम?
एजेंसी, नई दिल्ली| चांदी की कीमतों में लगभग दो महीनों में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी (Silver Price Hike) देखी गई। बुधवार को ग्लोबल संकेतों से घरेलू मांग बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में यह 11,500 रुपए बढ़कर 1,92,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई।
ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को सफेद धातु 1,80,500 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Price Today) पर बंद हुई थी। 31 दिसंबर, 2024 को चांदी की कीमत 89,700 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इस तरह अब तक इसमें 1,02,300 रुपए या 114.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
10 अक्टूबर को 8500 की हुई थी बढ़ोतरी
इससे पहले, चांदी की कीमत में एक दिन की सबसे ज्यादा वृद्धि 10 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। उस समय यह 8,500 रुपए बढ़कर 1,71,500 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Rate Today)पर पहुंच गई थी। इस बीच, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार को 800 रुपए बढ़कर 1,32,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जो पिछले बंद भाव 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था।
फेड रिजर्व के फैसलों पर होगी नजर
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ''बुधवार को सोने में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जिसे कमजोर डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा दर में कटौती की मजबूत उम्मीदों से समर्थन मिला। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने भी कीमती धातु को अतिरिक्त बढ़ावा दिया।''
मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट प्रवीण सिंह ने कहा, ''बुधवार रात होने वाली फेडरल कमिटी के फैसले से पहले सोना 4,200 डॉलर के आसपास मजबूत बना हुआ है। केंद्रीय बैंक द्वारा दर में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है, हालांकि, ज्यादा ध्यान फेड के मुद्रास्फीति और नौकरी बाजार के रुख पर होगा।
