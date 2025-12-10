Kotak Securities Outlook 2026: सोना या शेयर बाजार, अगले साल कौन देगा ज्यादा रिटर्न? कोटक की रिपोर्ट में खुला राज

Kotak Securities 2026 Market Outlook: भारतीय शेयर और कमोडिटी बाजार 2026 को लेकर मजबूत संकेत दे रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज की 2026 मार्केट आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारत दुनिया में ग्रोथ का सबसे स्थिर केंद्र बना हुआ है। रिपोर्ट ने आने वाले साल के मैक्रो ट्रेंड, सेक्टर अवसरों और कमोडिटी फोरकास्ट का विस्तृत आकलन किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोटक सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ श्रीपाल शाह का कहना है कि, "हमारा इक्विटी पर नजरिया पॉजिटिव है। मजबूत अर्निंग ग्रोथ और सरकारी नीतियों के सहारे 2026 में अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। सोना भी सेफ-हेवन की तरह अपनी चमक बनाए रखेगा।" उन्होंने कहा कि युवा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी बाजार को और गहराई देगी और वेल्थ क्रिएशन के अवसर बढ़ाएगी।

Equity Market : अगली तेजी के लिए पॉजिटिव माहौल 2024 के अंत में 17% गिरावट के बाद निफ्टी 50 ने 2025 में जोरदार वापसी की और नया ऑल-टाइम हाई बनाया।

लार्ज-कैप कंपनियों के शेयरों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि मिड-कैप और स्मॉल-कैप पीछे रह गए।

ऑटोमोबाइल, बैंक और मेटल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि आईटी और FMCG सेक्टर कमजोर रहे।

IPO और अन्य प्राइमरी मार्केट गतिविधियां मजबूत रहीं, जिससे निवेशकों का उत्साह और भारतीय बाजार का लचीलापन साफ दिखाई दिया।

घरेलू निवेशकों ने FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) की बिकवाली के बीच बाजार को स्थिर रखा। प्राइमरी मार्केट की मजबूती से निवेशकों का विश्वास और बढ़ा है। यह भी पढ़ें- Silver Price Hike: चांदी के दाम बढ़ते ही किसने बेची 100 टन चांदी? एक्सपर्ट बोले- 2026 में ₹2.40 लाख के पार होगी कीमत निफ्टी आउटलुक और टारगेट (Nifty Outlook and Target) कोटक सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि निफ्टी की अर्निंग 2026-27 में 17.6% और 2027-28 में 14.8% बढ़ने का अनुमान है।

बेस केस: दिसंबर 2026 तक निफ्टी के 29,120 तक पहुंचने का अनुमान है। यह मानते हुए कि FY28 की अनुमानित EPS 1,456 रुपए पर निफ्टी का P/E अनुपात 20.0 रहेगा।

दिसंबर 2026 तक निफ्टी के 29,120 तक पहुंचने का अनुमान है। यह मानते हुए कि FY28 की अनुमानित EPS 1,456 रुपए पर निफ्टी का P/E अनुपात 20.0 रहेगा। बुल केस: निफ्टी का लक्ष्य 32,032 तक जा सकता है (P/E 22.0)।

निफ्टी का लक्ष्य 32,032 तक जा सकता है (P/E 22.0)। बियर केस: नीचे जाने वाली स्थिति में निफ्टी 26,208 तक आ सकता है (P/E 18.0)।

नीचे जाने वाली स्थिति में निफ्टी 26,208 तक आ सकता है (P/E 18.0)। CY26 के लिए पसंदीदा सेक्टर: BFSI (बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज), टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी। Commodities: सोना-चांदी का दमदार प्रदर्शन (Gold 2026 Target Price ) 2025 में सोना 55% से ज्यादा उछलकर 4,000 डॉलर प्रति औंस पार कर गया। भारत में सोने की कीमतें 60% तक बढ़ीं, जिसकी प्रमुख वजह रुपए में गिरावट और वैश्विक तनाव रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में चांदी ने सबसे ज्यादा चमक दिखाते हुए 100% रिटर्न दिया। 'सेफ-हेवन' खरीदारी और सप्लाई में कमी इसके बड़े कारण रहे।

अन्य कमोडिटी का हाल? क्रूड ऑयल 2025 में 19% गिरा, सप्लाई अधिक होने से 2026 के लिए भी सतर्क रुख रखा गया है। कॉपर-एल्यूमिनियम जैसी बेस मेटल्स इलेक्ट्रिफिकेशन और सप्लाई की कमी के चलते मजबूत रह सकते हैं, हालांकि उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

9.5% इंडियन एक्टिवली करते हैं निवेश कोटक का साफ कहना है कि भारत का बाजार अभी भी अंडर-इन्वेस्टेड है। SEBI सर्वे के मुताबिक, सिर्फ 9.5% भारतीय परिवार ही सक्रिय रूप से निवेश करते हैं, जबकि 63% परिवार बाजार उत्पादों के बारे में जानते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ श्रीपाल शाह (MD & CEO at Kotak Securities Limited) का कहना है कि भारत के इक्विटी बाजार में अभी बहुत बड़ी संभावनाएं बाकी हैं। ब्रोकरेज कंपनियों को निवेश को और आसान व सबके लिए सुलभ बनाना होगा।