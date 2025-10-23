बड़ी गिरावट के बाद सोने-चांदी में तेजी, क्या जारी रहेगी बढ़त या और गिरेगा भाव? अब नजर शुक्रवार के अहम संकेत पर

नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों (Gold Price Today) में 22 अक्तूबर को बड़ी गिरावट होने के बाद आज गोल्ड में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर दिसंबर गोल्ड फ्यूचर तेजी के साथ 122300 रुपये पर ओपन हुआ और 123048 रुपये का हाई लगाया। इससे पहले बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सोने की कीमतें 5.61% टूटकर 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई थीं, और 1,28,271 रुपए के रिकॉर्ड लेवल से गोल्ड 7,200 रुपये सस्ता हो गया था।

वहीं, चांदी (Silver Price Today) भी 4 फीसदी के साथ 5989 रुपए लुढ़ककर 1,43,900 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी। वहीं, सिल्वर फ्यूचर भी तेजी के साथ 146068 रुपये पर कारोबार कर रहा है। क्यों आई सोने-चांदी में गिरावट रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट की कई वजह हैं। इनमें अमेरिका-चीन के बीच पॉजिटिव ट्रेड डॉयलॉग, डॉलर में आ रही मजबूती व लगातार तेजी दिखाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जैसे फैक्टर शामिल है। इसके अलावा, भारत में त्योहारी मांग खत्म होने से भी सोने की कीमतों पर असर पड़ा है।

क्या और गिरेगा या चढ़ेगा गोल्ड? सोने की कीमतों में गिरावट के बीच अब निवेशकों की नजर सितंबर के अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो शुक्रवार को आने की उम्मीद है। इन आंकड़ों से कोर मुद्रास्फीति के 3.1% पर स्थिर रहने की संभावना है। महंगाई के ये आंकड़े ब्याज दरों में कटौती को आकार देने में अहम होंगे। निवेशक पहले से ही अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।